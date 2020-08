Bernal défend le maillot jaune dans le Tour de la pandémie et des inconnus

, 28 août () –

Nice accueillera ce samedi le départ de la 107e édition du Tour de France, une course très marquée par la pandémie et dans laquelle le Colombien Egan Bernal (Ineos) défendra le maillot jaune face à une liste d’aspirants dans laquelle Primoz Roglic (Jumbo ), Thibaut Pinot (Groupama), Tom Dumoulin (Jumbo), Nairo Quintana (Arkea) ou l’espoir espagnol, Mikel Landa (Bahreïn).

Au départ, le Tour de France aurait dû se tenir entre le 27 juin et le 19 juillet, mais la pandémie a retardé de deux mois le départ de la plus importante course cycliste au monde, ce qui a tenté d’en minimiser les conséquences et a maintenu le tracé. à partir du 20 septembre, date à laquelle il se terminera sur les Champs Elysées à Paris.

Cependant, les inconnues se multiplient car tous les plans de préparation ont été perturbés et cela provoque le panorama le plus ouvert de ces dernières années, un Tour sans un favori clair et qui aura aussi les absences de deux récents vainqueurs comme Chris Froome et Geraint Thomas.

L’équipe Ineos, vainqueur du Tour dans sept de ses huit dernières éditions, a laissé les deux Britanniques hors de son appel et Bernal arrive en leader incontesté. Le Colombien, qui a montré des signes de faiblesse lors du récent Critérium du Dauphiné, sera entouré de Richard Carapaz, vainqueur du Giro d’Italia 2019 qui pourrait prendre les commandes de l’équipe si la course l’exige.

Le Slovène Roglic, victime d’une chute brutale qui l’a contraint à abandonner le Dauphiné, n’est pas sorti non plus. Cependant, le vainqueur du dernier Tour d’Espagne assure qu’il est déjà remis de l’accident et prêt à prendre d’assaut le maillot jaune dans une course où son meilleur résultat est la quatrième place en 2018.

LANDA, VALVERDE ET PLUS, POUR DIRIGER LA REPRÉSENTATION ESPAGNOLE

Par ailleurs, Pinot local, qui traversait l’an dernier un grand moment où il a dû partir en raison d’une blessure musculaire, souhaite également présenter une candidature pour le maillot jaune; Quintana, qui arrive en tant que leader de l’Arkea mais n’est pas monté sur le podium d’un grand tour depuis trois ans; ou Dumoulin, qui a terminé deuxième du Giro et du Tour en 2018, mais qui n’a pas concouru depuis plusieurs mois en raison d’une blessure.

Mikel Landa, qui est le leader incontesté de l’équipe de Bahreïn après avoir clôturé son étape à Movistar, aspire également à se lancer dans ce combat. Comme le reste des grimpeurs, l’Espagnol espère profiter du fait que le parcours manque d’un contre-la-montre plat pour se battre pour son premier podium à la «Grande Boucle».

Quant à l’équipe Movistar, le vétéran Alejandro Valverde tentera de se battre pour une victoire d’étape et dans la foulée aider à la croissance d’Enric Mas, qui a brillé l’année dernière au service du surprenant Julian Alaphilippe dans l’équipe Deceuninck-Quick Step. Deuxième il y a deux ans à La Vuelta, l’Espagnol fait face à un test fondamental pour jauger ses options pour rêver du maillot jaune.

Au total, 17 cyclistes espagnols prendront le départ de ce Tour très marqué par le coronavirus. En plus des mesures de sécurité strictes, qui incluent des limitations de capacité ou des «bulles» d’isolement dans chaque équipe, l’organisation expulsera l’équipe qui a deux cyclistes infectés d’ici une semaine.

