Bentley. L’édition limitée Continental GT Pikes Peak commence à être expédiée

Bentley a commencé les premières livraisons de l’édition limitée Continental GT, destinée à marquer le record atteint par la marque britannique dans la célèbre ascension de Pikes Peak, aux États-Unis. Étant donné que, bien que couvrant les marchés sous les latitudes les plus différentes, le processus ne devrait pas prendre longtemps, car il n’y a que 15 unités de cette Bentley Continental GT Pikes Peak de Mulliner …

Selon le constructeur de sports de luxe lui-même, sur les 15 unités prévues pour marquer l’exploit réalisé avec une version spécialement préparée de la Continental GT, cinq sont destinées à des clients résidant aux États-Unis, tandis que le reste sera distribué en Allemagne. , La Lituanie, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande et, bien sûr, le Royaume-Uni.

Toujours sur cette édition très spéciale et limitée, Bentley révèle que, la plupart des clients qui ont garanti une unité, ont opté pour la décoration ‘Mountain Decal Event’, qui cherche à reproduire l’image de la voiture qui a battu le record. Seuls trois clients ont choisi le look extérieur en noir.

En plus de ces options, la Bentley Continental GT Pikes Peak comprend également des étriers de frein en Acid Green, un kit extérieur en fibre de carbone, un toit décoré de rétroviseurs latéraux assortis, ainsi qu’une peinture exclusive Verde Radium, préparée par le Personnalisation de la marque britannique, Mulliner.

Cette édition limitée comprend également des jantes en alliage léger de 22 ″ en noir brillant, et, pour les intéressés, il y avait aussi une calandre spéciale avec le numéro 100 dessiné, qui vise à signaler le fait que le record était battu l’année où le constructeur célèbre 100 ans d’existence.

A l’intérieur de l’habitacle, l’extrême luxe que la marque a déjà habité ses clients, à commencer par les revêtements Alcantara avec surpiqûres en Verde Radium, le même choix pour le volant, ainsi que pour les graphismes dessinés sur le tableau de bord, face au passager.

Enfin, sous le capot avant, le fameux biturbo W12 de 6,0 litres qui anime également la Continental GT standard, délivrant 635 ch de puissance et 900 Nm de couple aux quatre roues, via une transmission automatique à double embrayage et à huit rapports . Solution qui vous permet d’accélérer de 0 à 100 km / h en 3,7 secondes, ainsi que d’atteindre 333 km / h de vitesse maximale.

Alors, comme vous le savez, il ne reste que le prix demandé pour chacune de ces 15 unités…

