Bentley et Lamborghini. Licínio Almeida reprend les marques de luxe SIVA

Jusqu’à présent, principal responsable de l’importation et de la représentation de la marque Volkswagen au Portugal, le portugais Licínio de Almeida commence à agir en tant que directeur général des marques de luxe de SIVA.

Poursuivant un voyage, au sein de l’importateur des marques du groupe Volkswagen au Portugal, commencé en 1991 et le long duquel il a déjà occupé le poste de directeur général, non seulement chez Volkswagen, mais aussi et avant cela, Audi, Licínio de Almeida relève désormais un nouveau défi. . Et c’est pour consolider la position de marques telles que Bentley et Lamborghini, sur le marché portugais.

Avec cette nomination, Licínio de Almeida prend en charge les fonctions jusqu’ici exercées par Ricardo Leal da Silva, qui quitte SIVA pour se consacrer, selon la société dans un communiqué, «à des projets personnels».

Licínio de Almeida, nouveau directeur général des marques de luxe chez SIVA

Toujours quant au nouveau directeur général des Marques de Luxe de SIVA, il a débuté sa carrière dans le secteur automobile en 1989, chez Automóveis Citröen, où il a commencé par exercer des fonctions en Marketing. Et il est parti, deux ans plus tard, pour rejoindre SIVA.

A propos de SIVA, il est important de se rappeler qu’il est exclusivement responsable de l’importation et de la représentation, au Portugal, des marques du groupe Volkswagen – Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Volkswagen Veículos Comerciais et CUPRA.

Entre-temps et depuis 2019, il fait partie du Porsche Holding Salzburg, la plus grande société européenne de distribution automobile, filiale à 100% du groupe Volkswagen.

