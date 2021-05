Bentley Bentayga S est une version plus axée sur le conducteur du SUV de luxe britannique à moteur V8

27 mai 2021 11:21:35 IST

Bentley a révélé une version plus orientée vers le conducteur de son SUV Bentley Bentayga, appelée Bentayga S. Regarder. Le V8 de la Bentley Bentayga S développe 550 ch et 770 Nm, inchangé par rapport au Bentayga V8 standard, et peut parcourir de 0 à 100 km / h en 4,5 secondes tout en atteignant une vitesse de pointe de 290 km / h. Cette version est livrée avec le système anti-roulis électronique de 48 volts en standard.

De plus, le mode de conduite Sport vu pour la première fois sur la Continental GT Speed ​​a également été ajouté ici. Dans ce mode, il y a une augmentation de 15% de l’amortissement de la suspension pneumatique tandis que l’ESC et la suspension pneumatique ont été réglés pour améliorer la réponse de la direction et le virage, ainsi que pour réduire le roulis.

Le système de vectorisation du couple basé sur les freins a été réajusté dans la Bentley Bentayga S pour une meilleure réponse de l’essieu avant, tandis qu’un nouvel échappement sport à écoulement libre est inclus de série.

La Bentley Bentayga S obtient un look extérieur plus ciblé avec sa dynamique améliorée. Tout le chrome extérieur a été remplacé par une finition noire, qui est également répétée sur les bas de caisse et les rétroviseurs extérieurs. Les phares et feux arrière à LED sont finis dans une teinte sombre tandis que le barrage d’air avant a été traité en noir brillant. Pour couronner le tout, un aileron arrière plus grand, de grandes roues de 22 pouces polies en céramique et des badges spécifiques au modèle, tous finis en noir.

Il y a une forte utilisation d’Alcantara à l’intérieur et un nouveau design de siège qui présente un motif cannelé ainsi que des lettres S. Il y a des plaques de bande de roulement Bentayga S tandis que l’instrumentation numérique obtient les mêmes graphismes plus sportifs que la Continental GT Speed.

Les prix de la Bentley Bentayga S n’ont pas encore été annoncés, mais vous pouvez vous attendre à une prime importante par rapport au prix de départ du crore Rs 4.1 (ex-salle d’exposition) de la Bentley Bentayga V8 standard.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂