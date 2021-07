Bentley Bentayga obtient l’option des plus grandes roues entièrement en fibre de carbone au monde

27 juillet 2021 16:28:40 IST

Mulliner, désormais spécialiste de la construction d’autocars chez Bentley, a mis au point la plus grande roue en alliage entièrement en fibre de carbone au monde, avec un diamètre de 22 pouces. Développée pour le SUV Bentley Bentayga, la roue supprime six kilogrammes de poids non suspendu de chaque coin de la voiture pour des économies de poids globales considérables (par rapport au poids à vide de 2,4 tonnes du SUV) et des avantages en termes de maniabilité et d’agilité par rapport aux jantes en alliage standard disponibles pour les Bentayga. Mais plus impressionnant encore, la roue en fibre de carbone est la première du genre à réussir tous les tests rigoureux du TÜV allemand (Technischer Überwachungsverei – Technical Inspection Association), y compris les tests d’impact.

Dans des conditions qui autrement briseraient une roue en alliage d’aluminium et provoqueraient un éclatement explosif du pneu, la roue en fibre de carbone développée par Mulliner a permis un dégonflage lent grâce à l’éclatement des fibres de carbone, tandis que la roue conservait sa structure.

La roue est en développement depuis cinq ans en association avec les spécialistes Bucci Composites. Outre les économies de poids de la fibre de carbone, car toute diminution de toute masse non suspendue (y compris les roues, les pneus, le système de freinage) supportée par la suspension entraîne de plus grands avantages en termes d’agilité de direction accrue. Les roues en fibre de carbone apportent également moins de flexion des roues, une usure moindre des pneus et une stabilité accrue à la table.

Les roues sont créées grâce à un processus breveté qui implique le moulage par transfert de résine, qui consiste à empiler des bandes de fibre de carbone prescrites les unes sur les autres, en les plaçant dans des moules pour créer des préformes 3D, avant que la résine et les durcisseurs ne soient injectés dans le moule et durcis pour le produit final qui est ensuite poli jusqu’à la finition que vous voyez.

.

