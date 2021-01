Bentley Bentayga hybride. La rénovation apporte 449 ch et 50 km d’autonomie électrique

Bentley prévoit de lancer deux versions hybrides rechargeables de la Bentayga en 2021, dont la première, avec une puissance combinée de 449 ch et une autonomie allant jusqu’à 50 kilomètres.

Dans le cadre de la stratégie d’électrification de l’ensemble de sa gamme jusqu’en 2023 et du lancement du premier modèle électrique en 2025, Bentley a annoncé l’introduction d’une version hybride de son SUV qui vient d’être rénové.

Le nouveau Bentayga Hybrid rejoint ainsi Bentayga et Bentayga Speed, se distinguant en étant équipé d’une ligne motrice électrifiée qui offre une puissance combinée de 449 ch (330 kW) et un couple de 700 Nm. Cet hybride plug-in permet de parcourir jusqu’à 50 kilomètres en mode électrique et une autonomie combinée allant jusqu’à 862 kilomètres en cycle NEDC.

Les données internes de Bentley indiquent que presque tous les utilisateurs de la version précédente du Bentayga Hybrid utilisent quotidiennement leur voiture en mode électrique et la moitié d’entre eux parcourent moins de 48 kilomètres à chaque trajet.

Les déplacements simulés ont révélé 67% de zéro émission sur plus de 1080 kilomètres d’essais dans la région de San Francisco.

Système de navigation Bentley Hybrid Efficiency

La Bentley équipée de Bentayga Hybrid avec une batterie lithium-ion de 17,3 kWh, avec 168 cellules individuelles, qui a une durée de vie prévue de 160000 kilomètres ou huit ans. Une charge complète prend environ 2h30.

La batterie alimente un moteur électrique compact monté à l’intérieur de la transmission entre la boîte de vitesses et le moteur à combustion interne, fournissant un couple instantané.

En plus des différents modes de conduite, la Bentayga Hybrid dispose également du système de navigation Bentley Hybrid Efficiency, qui aide les conducteurs à obtenir une meilleure efficacité grâce à la réponse de la pédale d’accélérateur.

Le système offre le meilleur compromis en termes de plaisir de conduire entre les modes électrique et combustion, incitant le conducteur à rester en mode électrique.

Les améliorations apportées au modèle 2021 incluent la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’un tableau de bord entièrement numérique. Le tableau de bord comprend également un écran d’infodivertissement antireflet de 10,9 pouces, ainsi qu’une fonctionnalité tactile améliorée.

