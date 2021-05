Benson et Stabler devraient-ils sortir avec eux? Un débat entre 2 experts ‘SVU’

Lorsque Christopher Meloni a fait son retour très attendu dans l’univers « Law & Order » le mois dernier, les fans de « SVU » avaient une question importante en tête: Benson et Stabler se réuniraient-ils enfin?

Meloni, qui reprend son rôle d’Elliot Stabler dans le nouveau spin-off « Organized Crime », a répondu à cette question peu de temps après sa création, en disant au magazine People qu’il voyait « un monde de possibilités » pour les deux personnages, qui ont fait équipe pour la première fois quand » Law & Order: SVU « a été créée en septembre 1999.

Et puis dans l’épisode du 22 avril de «Crime organisé», Stabler a dit à Benson (Mariska Hargitay) trois mots que les téléspectateurs ont attendu deux décennies pour entendre: «Je t’aime».

Bien sûr, quand AUJOURD’HUI a demandé à la showrunner Ilene Chaiken si elle savait que ce genre de déclaration signifierait des choses aux fans, elle a simplement dit: « Je ne vais pas me plier à ça. »

En d’autres termes, elle prend le cinquième.

Mais Chaiken ne met pas l’idée d’une relation intime Benson / Stabler sur l’étagère. «Leur relation a toujours été une chose», dit-elle. « Je ne sais pas ce qui va se passer dans cette relation. Dans (‘OC’), nous avons l’espace créatif pour explorer cette relation, quelle qu’elle soit. La série passe plus de temps dans le personnage et les relations que les émissions conventionnelles ‘L&O’ , nous verrons donc qui ils sont et qui ils sont devenus les uns pour les autres.

« Je ne peux pas dire qu’ils vont se marier et vivre heureux pour toujours, ce que certains fans aimeraient », a-t-elle déclaré. « Mais nous allons passer beaucoup de temps dans cette relation. Je ne peux pas imaginer que la relation – quelle qu’elle soit – disparaîtra un jour. »

Pendant ce temps, depuis que Benson et Stabler ont recommencé à apparaître sur « SVU » et « OC », les médias sociaux ont été en effervescence avec des questions sur l’avenir du couple. Alors que nous attendons impatiemment les prochains nouveaux épisodes de « SVU » et « Organized Crime » le 13 mai, deux membres de l’équipe 45secondes.fr ont eu un débat animé pour savoir s’il était dans l’intérêt du duo bien-aimé de se lancer dans une romance. Ici, Randee Dawn soutient que c’est une mauvaise idée, tandis que MC Suhocki soutient que Benson et Stabler sont censés l’être.

Lisez chacun de leurs arguments, puis votez dans le sondage ci-dessous! Pour accéder rapidement à l’argument que vous souhaitez lire, cliquez sur les liens ci-dessous ou continuez à faire défiler pour voir les deux.

Con: Non, ils ne devraient pas sortir ensemble.

Réponse rapide et sale: Non, non, non – Olivia Benson et Elliot Stabler ne devraient pas devenir un objet.

Pas parce que Mariska Hargitay et Christopher Meloni ne respirent pas la chimie – ils le font! Leur amitié et leur collaboration s’étendent sur des décennies. Ils sont talentueux, agréables à regarder et nous adorons les voir devenir des super-héros avec des défauts.

Mais ils ne devraient pas avoir une aventure d’un soir. Ou date. Ou engagez-vous. Ou se marier. Ou tout ce qui précède. Et voici pourquoi:

1. Ce n’est pas l’énoncé de mission.

«Law & Order: SVU» et «Law & Order: Organized Crime» ne sont peut-être pas strictement «juste les faits» comme l’était la plupart des émissions de vaisseaux mères qui les ont engendrés – mais le mélodrame n’est pas ce pour quoi nous venons ici. « SVU » nous entraîne dans des violations et des crimes horribles chaque semaine; « OC » est toujours en train de prendre son pied – surtout en ce moment, il s’agit de Stabler, sa femme décédée et un gangster sérieusement gluant – mais les relations entre deux personnages principaux ne sont pas ce pour quoi nous venons ici. C’est gênant. Cela enlève les crimes. C’est… faute d’un meilleur mot… bizarre.

Les détectives Elliot Stabler et Olivia Benson lors de la première saison de l’émission en 1999. Jessica Burstein / NBC

2. C’est le domaine de la fan fiction.

Tout le respect est dû à la fan fiction et au feuilleton, mais il vaut mieux laisser cette zone aux fans de fauteuils, qui aiment tordre le bretzel dans tous les sens et y jeter du sel pendant qu’ils y sont. Il y a plein de trucs sur les relations Stabler / Benson sur Internet. Il n’a pas besoin de faire partie de canon.

3. Les émissions «Law & Order» ne le font généralement pas bien.

Les scénaristes de l’émission « L&O » ne sont pas à leur meilleur lorsqu’ils essaient de créer des relations. Ils connaissent le crime. Ils connaissent la punition. Ils connaissent la loi. C’est un restaurant de viande et de pommes de terre – et vous n’allez pas dans un restaurant de steak pour commander l’assiette de fromages. Ce n’est pas leur fort. Voulez-vous commencer un combat parmi les fans vétérans de « Law & Order »? Demandez-leur simplement de débattre du bien-fondé (ou de son absence) de l’affaire Jack McCoy / Claire Kincaid.

4. Ce sont pratiquement des collègues.

Benson et Stabler peuvent ne plus travailler côte à côte, mais leur nouveau degré de séparation est toujours une idée terrible: une relation avec un collègue est une recette pour le désastre; deux flics avec des emplois très stressants et un, au moins, avec un tempérament capillaire, c’est comme mélanger TNT et un fusible allumé, et pas dans le bon sens. Il est difficile d’imaginer que c’est une idée à laquelle nous adhérerions dans le monde réel. De plus, Benson n’est-il pas devenu capitaine alors que Stabler reste un détective? C’est un déséquilibre de pouvoir sur lequel les pouvoirs en place pourraient désapprouver.

Benson et Stabler dans la saison cinq. Age fotostock

5. Il vaut mieux laisser certaines choses seules.

Voir ci-dessus sur la chimie évidente qu’ils ont. Mais cela ne signifie pas qu’il devrait aller ailleurs que là où il a été toutes ces années – soutien, respect et une solide compréhension de ce qui motive l’autre. Ils sont tressés dans les familles de l’autre. À bien des égards, il est juste plus amusant de spéculer qu’il ne pourrait jamais l’être de voir se dérouler toute sorte de relation sexuelle intime. Il y a quelque chose de pur dans ce que Benson et Stabler ont ensemble, quelque chose qui les transformer en une autre romance télévisée affaiblirait. Ils sont tous bons, les gars. Laissez-les être.

6. Avouons-le, ils sont en quelque sorte liés.

Cela n’arrêtera peut-être jamais les écrivains s’ils sont déterminés et déterminés à y parvenir – mais n’oublions pas: Olivia et Elliot portent le nom des enfants du créateur de la franchise Dick Wolf. Cela seul peut signifier qu’ils ne se réuniront jamais, jamais.

Mais je peux me tromper.

Pro: Ils devraient absolument être à la hauteur de leurs sentiments et de leurs rendez-vous

En tant que journaliste, je fais toujours de mon mieux pour voir les deux côtés d’une dispute. Cependant, en ce qui concerne Benson et Stabler, toutes mes mœurs journalistiques sont jetées par la fenêtre parce qu’il n’y a qu’un côté qui a du sens ici; le cœur veut ce qu’il veut, et les cœurs d’Elliot Stabler et d’Olivia Benson sont attachés l’un à l’autre depuis le premier jour.

Après 22 longues années, la porte s’est finalement ouverte pour que ces deux-là soient plus que de simples partenaires de la force après le retour de Stabler dans l’univers «SVU». L’épouse de Stabler, Kathy, est décédée lors de son premier épisode. Dans les saisons plus anciennes, chaque fois que quelqu’un demandait à Benson et Stabler s’ils étaient plus que des amis, ils avaient toujours recours à son mariage comme raison pour laquelle ils ne l’étaient pas. Avant de plonger dans tout ce qui se passe dans le présent (beaucoup!), Revenons en arrière pendant une seconde chaude car Benson et Stabler ont une histoire plus complexe que la plupart des vrais couples.

1. La femme de Stabler a demandé à Olivia de l’aider pendant leur divorce

«Vous êtes la plus longue relation que j’aie jamais eue avec un homme. Qui d’autre me supporterait? Les perroquets Benson soutiennent ce point que Stabler lui avait déjà dit lors d’une scène intime de la saison huit sur les marches de son immeuble à la suite d’une affaire difficile. Elle lui avait envoyé un texto au milieu de la nuit (occasionnel) pour la rencontrer là-bas, et aussi pendant cette conversation, Stabler a déclaré qu’il avait signé des papiers pour divorcer de sa femme.

Plus tôt dans l’épisode, Kathy Stabler a rencontré Benson seule pour la persuader de parler à son mari de la signature des papiers puisque Benson «sait des choses sur lui» qu’elle ne comprendra jamais * et * lui offre une «stabilité». (Sur «Crime organisé», la fille de Stabler a une conversation en solo similaire avec Benson pour lui demander son aide.)

Certains fans pensaient que le divorce, qui a finalement échoué, aurait pu être la chance de Stabler d’être avec Benson. À l’époque, les deux étaient toujours partenaires et rien de plus entre eux aurait compliqué encore plus leur relation déjà autoproclamée «compliquée». (Ce n’est pas le cas maintenant, cependant!)

2. Ils se sont choisis pour le travail

On peut soutenir que l’épisode le plus intense qui montre les vrais sentiments de Benson et Stabler au travail est «Fault» de la saison sept. Stabler choisit de sauver un Benson blessé au lieu de pourchasser un suspect, ce qui a entraîné la mort d’un enfant, et plus tard, Benson choisit de donner la priorité à la vie de Stabler au travail pendant une impasse intense.

D’autres exemples notables de la proximité de ces deux-là. Dans la saison 10, Benson a déclaré à Stabler: « Vous savez tout sur moi, même les parties que je préfère oublier », et dans la saison huit, Benson a continué à marmonner « Elliot » dans son sommeil sous couverture. Justin Stephens / NBC

Au cours de la saison suivante, un évaluateur a conclu que Benson et Stabler étaient «trop proches» après avoir dû subir des enquêtes psychologiques indépendantes. Benson avait retrouvé son demi-frère, qui était surveillé par une autre équipe de police, et Stabler était resté aux côtés de son partenaire à chaque étape de cette affaire personnelle, ce qui avait conduit à des mesures disciplinaires de la part de leur patron avant leurs enquêtes psychologiques requises. Le choix de l’autre plutôt que le travail, une référence à «Fault», a également été mentionnée au cours de ces séances.

3. Il lui a annoncé la nouvelle de la mort de sa femme avant ses propres enfants

Dans le retour de Stabler à «SVU» dans la saison 22, lui et Benson ont finalement * cette * conversation sur les raisons pour lesquelles il a quitté non seulement le travail, mais elle… sans même lui annoncer la nouvelle de son départ. Alors que de nombreux fans soulignent à juste titre Stabler en disant: « J’avais peur si j’avais entendu votre voix, je n’aurais pas pu partir. » Il est important de revenir sur quelque chose qu’il a dit juste avant cela: « Je pense que je pensais que si je vous parlais de comment -«

Malheureusement, Benson l’interrompt à ce moment-là, mais la question demeure: qu’est-ce que Stabler allait dire?! S’il lui parlait de comment il a vraiment ressenti pour elle?

Plus tard dans l’épisode, Stabler appelle Benson avant ses propres enfants pour lui annoncer la mort de sa femme. Les deux partagent ensuite une étreinte émotionnelle à l’hôpital – un grand moment car ce n’était que la troisième fois à l’écran que les deux partageaient une étreinte.

4. Elliot * n’aime pas parler de ses émotions * Stabler a écrit une lettre à Olivia

Si cela ne suffit pas, les téléspectateurs ont appris plus tard que Stabler avait écrit à Benson une lettre qu’il avait l’intention de lui remettre le soir où elle devait recevoir un prix. Dans le premier épisode du spin-off «Crime organisé» de Stabler, il raconte à Benson cette note qu’il a écrite pour elle. Oui, Elliot «garçon d’affiche pour la rage» Stabler ÉCRIT UNE LETTRE pour Benson. Avant de le lui donner, il réfléchit à sa vie à Rome et dit à Benson: «Vous auriez adoré.» Ce à quoi Benson secoue la tête et répond: « Tu sais Elliot, je – je ne peux pas. » Le regard sur le visage de Stabler à ce moment-là, imaginant Benson être là en Italie avec lui rapidement suivi par Benson ne pouvant même pas y aller émotionnellement, parle de lui-même.

5. Elle l’a appelé la «personne la plus importante» de sa vie

«Tu étais la personne la plus, la plus célibataire et la plus importante de ma vie. Et vous venez de – avez disparu. Une autre énorme reconnaissance de Benson à Stabler lors de son retour en 2021. En outre, dans l’épisode de la semaine suivante de «Crime organisé», les deux ont partagé une scène nostalgique ensemble assis dans la voiture de Benson, où Stabler lui a dit qu’elle «signifie le monde» pour lui après avoir dit qu’elle était inquiète pour lui suite à son comportement imprudent après la mort de sa femme.

6. Leur chimie est inégalée – et oh ouais, il a dit «Je t’aime» devant ses enfants

Comme si cela ne suffisait pas à comprendre, Stabler a récemment dit à Benson «Je t’aime». Après que tous ces deux ont traversé, malgré leurs fautes, cela n’a aucun sens pour eux de se retrouver avec n’importe qui d’autre. La chimie entre Hargitay et Meloni est inégalée, et ils le savent. Ils savent aussi, mieux que quiconque, ce qui est le mieux pour leurs personnages.

Maintenant que Benson et Stabler travaillent dans des unités différentes et sont tous les deux célibataires, il n’y a plus d’excuse pour retenir les sentiments. Oui, cela prendra du temps (et de la thérapie!), Mais j’espère pas trop puisque cela fait déjà plus de 20 ans! Si vous voulez être du bon côté de l’histoire de la télévision, vous soutiendrez le couplage romantique de la combustion lente la plus longue et la plus magnétique de la télévision.