Benny The Butcher revient au studio

Suite à la fusillade qui l’a laissé temporairement se remettre en fauteuil roulant, Benny The Butcher se tourne vers DJ Shay alors qu’il retourne au studio.

Dans une tournure malheureuse des événements, Benny The Butcher s’est récemment retrouvé impliqué à la réception d’une balle dans la jambe après avoir été volé sous la menace d’une arme à Dallas au Texas. Heureusement, la fusillade ne s’est pas avérée fatale et, peu de temps après, Benny était sur la voie de la guérison – une route qui l’a même conduit au vaste domaine de Rick Ross, où il semblait profiter d’un festin de Thanksgiving avec style. Maintenant, un jour retiré du premier anniversaire de Griselda ‘ Que ferait Chine Gun, Benny The Butcher a confirmé son intention de revenir sur le stand. Bien que l’on ne sache pas s’il reste actuellement en fauteuil roulant pour le moment, Benny semble inspiré pour faire un travail sérieux lors de sa prochaine session, comme en témoigne son invocation du regretté DJ Shay. Figure importante du mouvement Griselda dans son ensemble, Shay a servi en quelque sorte de mentor à Westside Gunn, Conway et Benny, les guidant sur leur chemin vers la célébrité hip-hop et leur apportant une foi sans faille en leurs prouesses d’animateurs. « Moi et @djshaybsf faisons ça depuis longtemps », commente Benny, partageant une photo nostalgique de lui et de Shay pendant leurs jeunes années. «Je rentre au laboratoire aujourd’hui, souhaitant que mon garçon soit avec moi. Il va sans dire qu’il sera là dans l’esprit, car Benny garde sa mémoire vivante avec celui-ci – en fait, Shay a récemment été immortalisé sur de la cire grâce à l’émotion de Conway « Forever Droppin Tears », une dédicace qui a récemment décroché un officiel. vidéo. Repose en paix avec DJ Shay. Pour en savoir plus sur The Butcher, consultez notre interview exclusive avec Benny ici.