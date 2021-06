Bennifer 2.0 : Pourquoi nous aimons tous Ben Affleck et Jennifer Lopez

Avec l’effondrement de Brangelina en 2019, les couples les plus célèbres d’Hollywood des années 2000 semblaient appartenir au passé jusqu’à la réunion de choc de Ben Affleck et Jennifer Lopez.

Les romances hollywoodiennes et nos obsessions pour elles ne sont pas connues pour résister à l’épreuve du temps, donc toute opportunité de faire revivre un couple de célébrités disparu doit être saisie.

Bennifer 2.0 a ravivé la ferveur des tabloïds des années 2000 de la manière la plus inattendue, unissant tout le monde de la génération TikTok à la génération MTV.

Depuis les premières observations des retrouvailles d’Affleck et Lopez – une photo floue de paparazzi de l’acteur quittant la maison de Lopez – la nostalgie des années 2000 a atteint son paroxysme.

Et maintenant, avec la confirmation sous la forme d’une autre photo de paparazzi remplie de PDA, Bennifer est vraiment de retour en force.

Bennifer était l’un des nombreux couples de showbiz de Tomkat (Tom Crruise et Katie Holmes) à Gyllenspoon (Jake Gyllenhaal et Reese WItherspoon) dont la romance a joué sur les premières pages de Us Weekly, mais le buzz unique autour de la paire improbable était inégalé jusqu’au très fin de leur romance de trois ans, quelques jours seulement avant leur mariage prévu.

Nous parlons de camées de vidéoclips sur des yachts, d’une bague de fiançailles en diamant rose de 2,5 millions de dollars et de plusieurs films ensemble – tous lapés par des paparazzis cachés dans des buissons pour apercevoir Ben et Jen.

À certains égards, il était impossible de s’éloigner du couple mais, à d’autres, il y avait un niveau de mystère qui les rendait d’autant plus séduisants.

C’était une époque où les paparazzis campaient devant la maison de Paris Hilton pour prendre une photo de sa fête.

Désormais, les « influenceurs » recherchés de cette génération ont effacé le besoin de paparazzi en jouant leur vie sur Instagram pour que tout le monde puisse les voir.

Bennifer a pris fin en 2003. Facebook a été lancé en 2004, et une toute nouvelle marque de célébrités accessibles a rapidement suivi.

D’une certaine manière, le retour de Ben Affleck et JLo a satisfait notre quête constante d’informations en suscitant la curiosité et en ne nous donnant pas toutes les réponses à la fois.

Ils sont fascinants parce que nous ne savons pas tout sur eux, pas parce que nous le savons.

Ben Affleck, Jennifer Lopez et le retour des années 2000

Ensuite, il y a le ton de nostalgie qu’Affleck et Lopez ont frappé.

Les années 2000 nous reviennent sous la forme de jeans taille basse et d’un renouveau du fandom de Britney Spears depuis plusieurs années maintenant.

C’est la nature cyclique normale des tendances ; nous ne sommes jamais assez créatifs pour proposer quelque chose de nouveau, alors nous recréons simplement les vieux trucs.

Mais le renouveau des années 2000 a été quelque peu différent.

Il s’agissait autant de corriger les erreurs de notre passé que de célébrer les anciennes tendances.

Nous faisons amende honorable avec Spears pour avoir contribué à la dégradation de sa santé mentale, nous tenons Justin Timberlake pour responsable de son rôle dans sa chute et nous donnons à Megan Fox une seconde chance de devenir une star après l’avoir critiquée pour avoir dénoncé la sexualisation des femmes. avant c’était cool de le faire.

Quant à Bennifer, c’est une histoire de retour et un retour à la normale dont nous avons tous rêvé l’année dernière plus que jamais.

Même les plus cyniques d’entre nous peuvent voir qu’il y a quelque chose d’espoir dans les retrouvailles d’un couple dont les 17 ans d’écart ont été loin d’être fluides.

Le mariage d’Affleck avec Jennifer Garner a pris fin en 2019 après une liaison avec sa nounou et un problème d’alcool qui s’aggrave.

Lopez a vécu une séparation avec Marc Anthony en 2011 avant qu’un presque mariage avec Alex Rodriguez ne se termine par une vague de rumeurs de fraude au début de 2021.

C’est une histoire que vous vous attendriez à trouver dans l’une des nombreuses comédies romantiques médiocres dans lesquelles Lopez a joué entre 2003 et maintenant.

Deux ex-amants réunis après presque deux décennies.

Et pour le reste d’entre nous, une intrigue de film ringard des années 2000 semble un peu plus réalisable.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.