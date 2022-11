Béni soit ta coche : Twitter « vérifie » « Jésus-Christ », « Satan » et « Dieu » sur Twitter

11 novembre 2022 13:23:30 IST

Twitter a peut-être eu de sérieux problèmes dans le passé, mais il y avait certains comptes ou profils sur la plate-forme, ce qui en faisait un endroit plutôt humoristique. Le compte Twitter d’un utilisateur, se faisant passer pour Jésus-Christ, était l’un de ces comptes.

Pour vous donner une idée de la façon dont le programme de vérification actuel de Twitter fou est, Twitter a « vérifié » le compte de Jésus-Christ. Maintenant, normalement, cela aurait signifié que ce récit particulier était le récit original et officiel de la divinité.

Au lieu de faire référence à Dieu, les messages faisant référence au père de Jésus l’appellent simplement papa. Il y a aussi un article qui montre son soutien à l’Ukraine, et un autre qui dit : « Les chrétiens détestent cette astuce simple qui vous emmène au paradis. Aimer. »

Cependant, non seulement il s’agit d’un compte parodique connu, qui se livre à certains des shitposting les plus hilarants sur Internet, mais il ne suit pas non plus l’une des règles cardinales de Musk – de se déclarer un compte parodique.

Au lieu de cela, Christ vient de répondre à un tweet.

Ceci est une parodie https://t.co/NhzLdQZqwG — Jésus-Christ (@jesus) 7 novembre 2022

« Satan » et « Dieu » ont également été « vérifiés » sur Twitter, tout comme Jésus-Christ l’était. Cependant, Dieu et Satan ont tous deux mentionné qu’il s’agissait de récits parodiques. Christ, quant à lui, n’a que sa vieille légende, lisant « Charpentier, Guérisseur, Dieu ».

En gros, ce qui s’est passé ici, c’est que « Jésus » a acheté un abonnement à Twitter Blue en payant 8 € par mois. C’est en fait un peu bizarre que cela doive être expliqué aux gens que Twitter n’a pas vraiment vérifié qu’un compte parodique était le compte officiel et original de la divinité.

Ce qui semble encore plus étrange, c’est le fait que malgré tant d’exemples de personnes créant des comptes parodiques et annonçant des choses vraiment bizarres, Elon Musk et son équipe d’exécuteurs sur Twitter n’ont pas été en mesure de corriger la faille que leur système de ticks bleus « vérifiés ». L’étape la plus simple à suivre serait d’attribuer un badge d’une couleur différente aux abonnés Twitter Blue.

Même le plan de apposer une étiquette « Officiel » avec une coche grise avait l’air sympa et avait du sens, mais pour une raison quelconque, cela a été tué.

Twitter doit vraiment trouver un moyen de différencier les profils vérifiés à l’origine ou les profils de personnes et d’entités importantes, et les profils qui ont l’abonnement Twitter Blue. Bien que cela puisse être amusant et amusant pour le moment, quelqu’un, quelque part, est susceptible d’être blessé, surtout compte tenu de la façon dont les personnes impitoyables et viles derrière une campagne de diffamation peuvent être.

