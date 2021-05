Bénéfice des herbes médicinales dans les aliments

«La beauté guérit aussi» sert à mettre en évidence une partie des bienfaits de la consommation de fleurs et d’herbes médicinales dans notre alimentation quotidienne. La plupart du temps, nous associons toujours la fonction des fleurs à celle d’embellir les environnements, que ce soit par leur arôme, leur forme ou sous un goût particulier.

Lorsque nous étions enfants, nous avons appris des recettes d’herbes populaires que nos mères nous ont données pour apaiser les gaz, apaiser ou même améliorer notre digestion grâce au fenouil, à la mélisse ou à la menthe – je pense en particulier que ces herbes sentent comme une «mère», qui pense qu’ils nous guérissent.

Plante de la famille des Tropeoláceas. Aussi connu sous le nom de cresson-de-mexique, cresson-de-dinde, cresson-d’Inde, capucine à grandes fleurs, grande capucine, capucine, capucine, capucine, capucine, capucine, capucine à grandes fleurs, fille capucines, cinq capucines, coxearia-dos-jardim, colearia-dos-jardim, curculiare, fleur de sang, mât, dinde-mastiff, capucine, capucine, pantoufle-du diable.

Principe actif: Glucosinolates – glucotropéoline transformée en isothiocyanure de benzyle; Vitamine C; Curcubite-kinas B et E; Acides gras: acide érucique, acide cis-eiconsénique, acide oléique, acide chlorogénique; Oxalates; Flavonoïdes: isoquercétine, glycosides quercétiniques, pélargonidine, caempférol; Huiles essentielles: benzyl-moutarde; Caroténoïdes: lutéine et xavantine; Glycosides de soufre; Sels minéraux: fer, calcium, soufre, iode, potassium; Sucres: maltose, glucose et fructose; Myosin; Résines; Pigments; Pectine; Substances bactéricides.

Propriétés médicaless: diurétique, anti-rhumatismale, anti-ophidique, diaphorétique, pulmonaire, laxatif et anti-inflammatoire des voies urinaires.

Comment conserver: Utilisez de préférence des feuilles fraîches, des boutons floraux et des fleurs. Vous pouvez également les sécher à l’ombre dans un endroit ventilé et sans humidité. Conserver dans des sacs en papier ou en tissu.

Les indications: Feuilles et fleurs riches en vitamine C, qui combat la bronchite et est un expectorant. Ante-cataral, combat la chute des cheveux, prévient la constipation et est bon pour la peau. Il ouvre également l’appétit, facilite la digestion, est apaisant et traite les infections urinaires.

Dosage: De nos jours, il a été principalement apprécié par les restaurants raffinés qui servent ses feuilles et ses fleurs dans des salades nutritives et attrayantes. Sa feuille contient de grandes quantités de vitamine C aux propriétés anti-scorbutiques reconnues. Manger ses feuilles et ses fleurs crues en salade aide à combattre l’apparition de la grippe, ouvre l’appétit et favorise la digestion. Le jus des feuilles aide à l’expectoration, aidant à calmer la toux. S’il est consommé la nuit, il agit contre l’insomnie. Le goût des feuilles et des fleurs rappelle le cresson et les graines, conservées au vinaigre, sont appelées «câpres des pauvres» et peuvent parfaitement se substituer aux leurs dans la préparation des plats.

Comment utiliser

Jus frais: expectorant et apaisant.

Infusion: 4 cuillères à soupe de feuilles hachées ou 2 de graines dans 1 litre d’eau; Prenez 3 à 4 tasses de thé par jour; En usage externe, réduisez la quantité d’eau de moitié.

Poudre de fruits secs: c’est purgatif (pour éliminer les gaz)

Troubles pulmonaires; expectorant: Dans un pilon, placez 2 cuillères à soupe de feuilles fraîches; Pétrissez bien puis ajoutez 1 tasse de thé au lait chaud; Passer au tamis; Prenez 1 tasse de thé, 2 fois par jour, qui peut être sucrée avec du miel.

Diurétique; désinfectant des voies urinaires: Dans 1 tasse de thé, mettez 1 cuillère à soupe de feuilles fraîches ou séchées hachées et ajoutez de l’eau bouillante; Étouffer pendant 10 minutes et filtrer; Prenez 1 tasse de thé, 2 fois par jour; Il est recommandé de ne pas prendre cette perfusion après 17h00.

Aliments nutritifs: dans un récipient, placez 1 poignée de feuilles et de fleurs fraîchement saupoudrées, 1 oignon moyen haché, 1 pomme hachée et 1 tasse de thé de blé pour le kibbeh préparé; Assaisonner de sel et de citron; A consommer avant les repas principaux.

Renforcement du cuir chevelu – cheveux forts et brillants: croissance et prévention de la chute des cheveux.

Recette de lotion: Dans un mortier et un pilon, placez 2 cuillères à soupe de feuilles de capucine fraîches et 2 cuillères à soupe de feuilles de bardane fraîches; Pétrissez bien et ajoutez 1 tasse de thé à l’alcool de céréales à 80%; Laisser infuser 5 jours; Passer dans un chiffon en pressant bien; Appliquez la lotion sur le cuir chevelu en frottant légèrement; Attendez 5 minutes et rincez à l’eau tiède; Répétez une fois par semaine jusqu’à ce que les symptômes s’améliorent.

À propos de l’usine

Aussi populairement connue sous le nom de margaça, camomille commune, camomille commune, macela-noble, macela-galega, camomille romaine, camomille germanique, elle peut être utilisée pour le traitement naturel d’un large éventail de maux.

Origine: Feverfew vient de la matrice latine, se référant à l’utérus, car les peuples anciens l’utilisaient dans les troubles utérins (Teske, 1994).

Les effets de ce médicament: Irritations cutanées, rhumes, inflammation nasale, diarrhée, insomnie, anxiété et difficultés à dormir.

Ingrédient actif: Riche en flavonoïdes et en coumarine, la camomille a une action stimulante sur la cicatrisation, est antibactérienne, anti-inflammatoire, antispasmodique et apaisante. Huile essentielle – camazulène, α-bisabolol, bisabololA, oxydes B et C, oxyde de bisabolon; Flavonoïdes – apigénine, lutéolol, apigénol, quercétol; Coumarines – umbelierona et hyerniarina; Mucilages; Lactates sesquiterpéniques (principes amers) – percusseurs matricine, matricarine, camazulène; Des sels minéraux.

Comment utiliser:

Inhalation: ajoutez 6 cuillères à café de fleurs de l’herbe dans un bol avec 1,5 litre d’eau bouillante; Placez votre visage sur le bol et couvrez votre tête avec une grande serviette; Exposez-vous à la vapeur pendant 10 minutes; Les inhalations doivent être effectuées 2 à 3 fois par jour.

Thé: ajoutez 2 à 3 cuillères à café de fleurs de camomille séchées dans une tasse et ajoutez de l’eau bouillante; Attendez quelques minutes, puis prenez-le.

Compresse: Ajouter 3 à 10 grammes de fleurs de camomille séchées dans 100 ml d’eau bouillante; infuser pendant 5 minutes, filtrer et appliquer sur la zone touchée avec une compresse propre jusqu’à ce que les symptômes s’améliorent.

Système digestif: Il est particulièrement bon pour améliorer la digestion, favoriser l’expulsion des gaz intestinaux, soulager les douleurs d’estomac, prévenir les nausées ou vomissements et pour le traitement d’autres maladies telles que les coliques, la gastrite et les ulcères gastriques.

Nervosité et insomnie: Ses propriétés sédatives sont légères et aident même à soulager certains des symptômes produits par la dépression ou le stress.

Cholestérol: Aide à réduire les taux de cholestérol élevés en ayant de la vitamine choline, qui favorise l’élimination des graisses du sang et aide également à soulager les douleurs menstruelles, ainsi que les spasmes qui peuvent survenir dans les jours précédant la menstruation.

Yeux: Avec des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques, c’est une très bonne herbe pour soigner les affections oculaires ou les maladies telles que la conjonctivite, les orgelets, les yeux fatigués, la myopie, entre autres.

Articulations: Utilisé pour réduire les douleurs articulaires, il est également utilisé comme rince-bouche pour soulager les maux de dents ou guérir les plaies buccales.

Peau et cheveux: les crèmes pour le visage et les crèmes nourrissantes à base de camomille aident à éliminer les impuretés cutanées et à traiter les irritations. Contient des propriétés qui agissent contre les démangeaisons du cuir chevelu, la desquamation et laisse également une brillance spéciale sur les cheveux.

Effets secondaires: Il ne doit pas être utilisé en cas de traitement par radiothérapie, car il peut interférer avec son efficacité.