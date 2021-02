Benedict Wong tease Spider-Wong dans le premier ensemble de Doctor Strange 2

Le MCU va à plein régime, car Docteur Strange dans le multivers de la folie a commencé la production au Royaume-Uni, et Benedict Wong a maintenant confirmé que le maître des arts mystiques à l’humour sec préféré de tous, Wong, reviendra pour aider Strange à s’attaquer à la folie du multivers. L’acteur s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une photo des coulisses du tournage du film et ne pouvait s’empêcher de montrer son Homme araignée ensemble à thème.

« Dans les coulisses @marvelstudios Dr Strange et la folie du multi-horaire! #Spiderwong. »

Benoît Wong a joué l’ami et collègue mystique du docteur Strange, Wong, depuis le premier film en 2016. Il est depuis apparu aux côtés du reste de Les Vengeurs à la fois Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie, avec l’acteur échangeant des plaisanteries aux côtés de Tony Stark de Robert Downey Jr. Benedict Wong a créé une présence sympathique sans effort à Wong, et il sera un ajout bienvenu à la folie de Docteur Strange et le multivers de la folie.

Comme indiqué par le titre, le prochain de Marvel Docteur Strange suite, Docteur Strange dans le multivers de la folie, présentera au public un aspect jusqu’alors inexploré du MCU, le multivers. Le film verra Benedict Cumberbatch reprendre à nouveau le rôle du Sorcier Suprême, Chiwetel Ejiofor étant également sur le point de revenir en tant qu’ami devenu ennemi, Karl Mordo. Alors que l’on s’attendait à ce que le réalisateur Scott Derrickson revienne à la tête du projet, cela a finalement échoué et à la place Homme araignée et Evil Dead le réalisateur Sam Raimi prendra les rênes.

Les détails de l’intrigue plus spécifiques sont en grande partie inconnus à ce stade, mais le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a précédemment décrit le film comme une «aventure effrayante» qui «repousse vraiment les limites de la narration». Nul doute qu’une sorte de catastrophe mettant fin à l’univers obligera le docteur Strange à se frayer un chemin à travers le multivers, ce qui ne manquera pas de proposer toutes sortes de surprises qui plairont à la foule en cours de route. Docteur Strange 2 se penchera probablement plus loin dans la folie mystique des bandes dessinées, avec des rumeurs qui ont récemment commencé à circuler selon lesquelles Rintrah le Minotaure magique apparaîtra.

Feige a même confirmé que les événements de Docteur Strange et le multivers de la folie aura des ramifications de grande envergure pour le MCU et affectera plusieurs projets futurs, y compris la série Disney + Loki et les aventures continues du sympathique web-slinger de quartier de Tom Holland Spider-Man 3 (ce qui pourrait expliquer le choix vestimentaire de Wong).

« Le titre du prochain film de Doctor Strange est Doctor Strange dans le multivers de la folie, c’est donc notre plus grand indice que ce film embrassera le multivers et la folie qu’il contient, très directement », a récemment déclaré Feige. « Il y a, comme nous aimons toujours le faire, des connexions avant et après cela, qui resteront à voir et à découvrir. Mais il semblait approprié que ce soit le Docteur Strange qui prenne cela de la manière la plus directe. »

Docteur Strange dans le multivers de la folie est réalisé par Sam Raimi à partir d’un scénario écrit par Jade Bartlett et Michael Waldron, et met en vedette Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez dans le rôle d’America Chavez. Docteur Strange dans le multivers de la folie La sortie est prévue le 25 mars 2022. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de Benedict Wong.

