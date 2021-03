Benedict Cumberbatch utilise la magie pour combattre les nazis dans le magicien de guerre de Colin Trevorrow

Docteur Strange La star Benedict Cumberbatch poursuit sa folie avec la magie pour le prochain drame de la Seconde Guerre mondiale, War Magician. Défini pour être dirigé par Jurassic World: Dominion’s Colin Trevorrow, le film racontera l’histoire étrange et discutable de Jasper Maskelyne, un illusionniste qui a utilisé la magie pour combattre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Selon les rapports, Jasper Maskelyne était un « illusionniste britannique qui a utilisé la magie pour vaincre Erwin Rommel pendant la Seconde Guerre mondiale. La prise de Trevorrow met en vedette un » gang magique « international d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient qui a conspiré avec Maskelyne et une femme officier du renseignement militaire. pour vaincre les nazis. «

E. Nicholas Mariani écrit le scénario du Colin Trevorrowqui sera basé sur le livre de David Fisher. Le synopsis du livre en révèle un peu plus sur ce que le public peut attendre de l’adaptation sur grand écran, notamment Maskelyne sauvant le «port vital d’Alexandrie des bombardiers allemands» et utilisant ses talents illusoires pour «cacher» les nazis du canal de Suez. Le livre affirme même que Maskelyne « a inventé toutes sortes de méthodes de camouflage pour faire ressembler les camions à des chars et vice versa » avec ses efforts de guerre culminant « dans le brillant plan de déception qui a remporté la bataille d’El Alamein: la création d’une armée factice entière au milieu du désert. «

Fait intéressant, le Magicien de guerre livre et l’histoire qu’il contient a été remis en question au fil des ans. Bien qu’il ait été initialement publié comme non-fiction, des inquiétudes quant à la légitimité de l’histoire ont depuis été soulevées, plusieurs historiens pensant que l’histoire de Jasper Maskelyne a été grandement exagérée.

Ces préoccupations d’authenticité ont même arrêté les tentatives précédentes d’adaptation dans leur élan, le réalisateur Peter Weir abandonnant un projet qu’il avait planifié avec Tom Cruise après avoir trouvé impossible de trouver une base factuelle solide pour l’une des affirmations concernant les prouesses magiques de Maskelyne. . Reste à voir si le film traitera de tout cela, mais c’est quelque chose qui pourrait assez facilement être résolu en fonction de la façon dont Trevorrow décide de décrire les événements.

Bien sûr, Benedict Cumberbatch est déjà bien connu pour avoir joué un maître des arts mystiques différent et complètement fictif, Marvel’s Doctor Strange, avec la suite, Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui sortira le 25 mars 2022.

Bien que les détails spécifiques de l’intrigue soient largement inconnus, Docteur Strange dans le multivers de la folie présentera au public un aspect jusqu’alors inexploré du MCU, le multivers. Le film verra Benedict Cumberbatch reprendre à nouveau le rôle du sorcier suprême, Chiwetel Ejiofor étant également prêt à revenir en tant qu’ami devenu ennemi, Karl Mordo. Alors que l’on s’attendait à ce que le réalisateur Scott Derrickson revienne à la tête du projet, cela a finalement échoué et à la place Homme araignée et Evil Dead le réalisateur Sam Raimi prendra les rênes.

Cumberbatch a récemment loué les talents de Raimi en disant: « Sam, incroyable. Il est tellement collaboratif. Dieu, il vient avec le bagage d’une icône. Il est une force incroyable, surtout dans ce genre. Mais il est si humble, il est si gentil, il est tellement reconnaissant, tu veux vraiment le servir. Et mon garçon, quand il est heureux, tu sais que tu as fait quelque chose de bien. Il est si doué pour t’amener là-bas et y arriver. Ça a été un processus très, très collaboratif, celui-ci. » Cela nous vient grâce à Deadline.

