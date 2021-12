Benedict Cumberbatch revient sur son séjour au MCU

L’arrivée de Benedict Cumberbatch au MCU en 2016 avec « Doctor Strange » a fait de lui un élément central de cette franchise, qui commence à s’adapter aux grands changements auxquels il est confronté après les événements de « Avengers: Endgame », surtout après le début de votre quatrième phase de planification.

Suite à sa participation à « Thor : Ragnarok », « Infinity War » et « Endgame », Cumberbatch s’apprête à porter à nouveau le manteau de Strange dans « Spider-Man : No Way Home » avant d’avoir sa propre suite solo à travers « In The Multiverse of Madness », qui prépare son arrivée sur grand écran en 2022, et il semble qu’il ait encore de grands espoirs pour son avenir dans la saga.

Cumberbatch est occupé à promouvoir son nouveau film Netflix « The Power of the Dog », pour lequel il commence à être répandu comme un concurrent sérieux dans la saison des récompenses 2022. Lors d’une conversation avec USA Today, l’acteur a été interrogé sur son rôle dans le MCU après le deuxième volet de Doctor Strange.

Cumberbatch ne ferme pas la possibilité à de futures apparitions de Strange dans l’univers Marvel. « Tant que le personnage est intéressant et stimulant et fait de grandes choses dans le MCU, pourquoi pas? », A commenté l’acteur. Une réponse extrêmement sensible à l’incertitude sur l’avenir de son personnage.

Cumberbatch a également éludé certaines questions sur sa participation à « Spider-Man: No Way Home », arguant qu’en raison du niveau de participation de son personnage, il n’avait pas lu l’intégralité du script du film, étant pleinement conscient que tout commentaire qu’il cela pourrait être un spoiler pour les téléspectateurs.

Récemment, « Doctor Strange and the Multiverse of Madness » a traversé un processus de tournage de six semaines, une pratique courante dans les productions hollywoodiennes à gros budget. Sa première est prévue pour le 5 mai 2022. « Spider-Man: No Way Home » sortira en salles le 15 décembre.