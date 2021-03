Benedict Cumberbatch révèle s’il y aura la saison 5 de ‘Sherlock’

Le protagoniste de ‘Sherlock’, Benedict Cumberbatch, a évoqué la possibilité d’une cinquième saison de l’émission après plus de trois ans depuis la diffusion de son dernier épisode.

Alors qu’il faisait la promotion de son prochain thriller d’espionnage, ‘The Courier’, Cumberbatch a répondu sur la possibilité du retour de «Sherlock», donnant un peu d’espoir à ses fans.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Benedict Cumberbatch s’excuse de ne pas être apparu sur « WandaVision »

«Je suis la pire personne que vous puissiez demander, parce que je ne dis jamais jamais, évidemment. Mais je ne sais pas. Et pour le moment, mon plateau est assez plein, comme Martin (homme libre) et tous les autres personnages clés impliqués. Alors qui sait? Peut-être un jour, si le script est correct. Et je dis que le «scénario» pourrait peut-être être un film au lieu d’une série… mais pas pour le moment ».







Vous pourriez aussi être intéressé par: Benedict Cumberbatch joue dans la bande-annonce de « The Courier »

«Sherlock» a été initialement publié par le BBC dans 2010Cependant, son succès international est venu après son arrivée à Netflix, diffusé pendant quatre saisons, tandis que son dernier épisode était diffusé sur 2017 avec le titre, «Le dernier problème».