Benedict Cumberbatch révèle qu’il se sent nerveux à propos de « Doctor Strange 2 »

Après l’avoir revu en action avec le film « Spider-Man : No Way Home », l’acteur Benedict Cumberbatch reprendra le rôle du puissant sorcier suprême Stephen Strange avec « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », dont il a reconnu se sentir nerveux à l’idée de son possible succès devant le public.

« Le multivers de la folie » se poursuivra dans la même ligne narrative que la série Disney + « Et si ? » et « Loki », qui ont présenté aux fans de MCU le concept du multivers, qui jouera un rôle majeur dans le développement de la franchise au cours de sa quatrième phase.

Dans une récente interview que Cumberbatch a partagée avec Esquire, l’acteur a parlé de son recrutement chez Marvel Studios et de ses premières réflexions sur le personnage : « J’avais des doutes à ce sujet, comment cela s’est passé dans les bandes dessinées. « C’est un personnage très démodé et sexiste. » Et c’est quelque chose de étroitement lié à cette rencontre, cette sorte de mouvement occulte de ‘l’Est rencontre l’Ouest’ dans les années soixante et soixante-dix ».

Cumberbatch a également assuré qu’initialement son emploi du temps coïncidait avec les dates de tournage du premier volet de « Doctor Strange ». Bien que le studio ait testé la possibilité d’engager quelqu’un d’autre, ils ont finalement décidé de confirmer que c’était lui qui jouait le personnage.

Cumberbatch avoue être nerveux à l’idée de reproduire le succès de la cassette précédente : un personnage adoré. Ils sont très bons pour dépasser les attentes, lorsqu’ils sont faibles. Je pense qu’il est toujours plus difficile de les surmonter quand ils sont grands ».

Cumberbatch a donné en exemple des cassettes telles que « Ant-Man » ou « Thor Ragnarok », dans lesquelles le studio a réussi à offrir de nouveaux rebondissements à la proposition qui est mise par écrit dans le scénario, malgré le fait que chaque réalisateur soit marié. à son propre style.

« Doctor Strange in the Multiverse of Madness » mettra en vedette le retour d’Elizabeth Olsen dans le rôle de Scarlett Witch, de Benedict Wong dans le rôle de Wong, de Rachel McAdams dans le rôle de Christine Palmer et de Chiwetel Ejiofor dans le rôle du baron Mordo. Le film a une date de sortie prévue pour le 6 mai 2022.