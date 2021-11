Benedict Cumberbatch répond aux inquiétudes suscitées par les reprises de Doctor Strange 2

Benedict Cumberbatch a toujours semblé être l’une des influences les plus apaisantes sur l’univers cinématographique Marvel, ayant même été « mis en charge » de Tom Holland à un moment donné pour empêcher le jeune acteur de révéler des spoilers sacrés lors d’entretiens avec la presse. Il y a quelques années, il se prépare à faire à nouveau équipe avec Holland à l’écran dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison en décembre, mais est également actuellement au milieu de nouvelles prises de vue sur Docteur Strange dans le multivers de la folie. Bien que cela ait été une préoccupation pour certains fans, Cumberbatch a mis son chapeau sensé pour expliquer la raison des nouvelles prises de vue et apaiser les inquiétudes des fans concernant les problèmes majeurs une fois pour toutes.

Le sorcier suprême connaîtra des moments difficiles dans les prochains mois, ce qui est maintenant suggéré comme étant le résultat du désir de Peter Parker d’être oublié par le monde après que son identité en tant que Spider-Man a été révélée dans les derniers instants de Spider-Man : loin de chez soi. Comme Strange semble inciter à la création du multivers dans la dernière aventure de Spider-Man, permettant la rupture des délais et des réalités alternatives qui ont été abordés et mis en place par le Loki série, on s’attend à ce que son deuxième film solo traite les séquelles de manière importante.

Tandis que Docteur Strange dans le multivers de la folie a réussi à garder pratiquement tout à son sujet jusqu’à présent, il y a eu des spéculations selon lesquelles le film pourrait avoir subi des réécritures qui ont conduit aux nouvelles prises de vue en cours. Cependant, Benedict Cumberbatch a révélé que ce n’était pas le cas et qu’il y avait une raison beaucoup plus simple pour le tournage supplémentaire.

Dans la dernière édition d’Empire Magazine (à venir via Mises à jour de Doctor Strange 2), l’acteur a déclaré : « Nous sommes au milieu de reshoots et nous travaillons incroyablement dur pour faire fonctionner un calendrier pour réaliser le plein potentiel du film – des morceaux que nous voulons faire mieux mais aussi des morceaux qui étaient tout simplement impossibles à faire le jour même à cause de la logistique, du COVID, etc. Nous avons été tellement retardés dans la production à cause de cela. Heureusement, pas trop pendant la production. Bien que tout soit juste un peu plus lent. »

Les reprises de films sont fréquentes dans les grands films hollywoodiens, pour diverses raisons. Au fil des ans, le sens perçu de « nous faisons des reprises » a pris une aura négative, principalement grâce à des personnes comme Ligue des Justiciers, Solo : Une histoire de Star Wars et Escouade suicide, qui ont tous vu des changements de dernière minute apportés aux films qui n’ont pas toujours eu l’effet souhaité lorsqu’ils ont été présentés au public.

Cependant, la raison la plus courante derrière les nouvelles prises de vue est simplement qu’une fois le film monté ensemble, il peut y avoir un ou deux plans qui ne sont pas utilisables et doivent être filmés à nouveau. Compte tenu des circonstances dans lesquelles de nombreux films ont été tournés au cours de la dernière année, il n’est pas surprenant que la dernière aventure de Doctor Strange, étant si étroitement liée à d’autres films et émissions Marvel, puisse nécessiter de telles retouches pour s’assurer que tout va bien.

Docteur Strange dans le multivers de la folie présente également Elizabeth Olsen dans le rôle de Scarlet Witch, et même s’il existe de nombreuses théories sur la façon dont le nouveau WandaVision personnage figurera dans les débats, on ne sait pas grand-chose sur la façon dont son rôle aidera ou entravera le bon docteur dans son travail. Tout sera révélé en temps utile lorsque le film arrivera dans les salles le 6 mai 2022.





