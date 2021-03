Benedict Cumberbatch répond à la question Thrawn: assumera-t-il le rôle?

Il est presque confirmé que nous obtenons, à un moment donné, une version en direct du Grand Amiral Thrawn dans le Guerres des étoiles galaxie. Très probablement sur le petit écran, grâce à une perte de nom toujours plus importante que nous avons reçue Le mandalorien saison 2. Pendant des années, les fans ont considéré Benedict Cumberbatch comme l’acteur parfait pour donner vie au méchant bien-aimé. Maintenant, Cumberbatch s’est demandé si ce serait quelque chose qu’il aimerait faire ou non.

Benedict Cumberbatch fait actuellement la promotion de son dernier film Le Courrier. Lors d’une récente interview, il a été interrogé sur la possibilité de jouer le Guerres des étoiles caractère, a fourni la chance. Cumberbatch, certes, ne savait pas qui Thrawn disait: « Grand amiral Thrawn? Se transforme-t-il en Peter Cushing, ou quelque chose comme ça? Est-ce que …? » Une fois qu’il a été expliqué qu’il était un méchant à la peau bleue, Cumberbatch a déclaré ce qui suit.

« C’est un non de ma part, maintenant. Il n’y a aucun moyen que je veuille devenir bleu. J’ai tourné l’air bleu, très récemment. Non non, sérieusement, j’ai un temps précieux avec mes enfants et je pense m’asseoir dans un fauteuil de maquillage et être peint en bleu, et le temps qu’il faudrait pour le faire et ensuite l’enlever à la fin de la journée pourrait juste … ce n’est pas le bon moment dans ma vie pour ça. «

Donc là nous l’avons. Mis à part un peu de ironie, Benedict Cumberbatch n’a tout simplement aucun intérêt à jouer à Thrawn. Du moins pas pour le moment. Cumberbatch est un homme occupé. Il joue toujours Stephen Strange dans l’univers cinématographique Marvel, avec Docteur Strange dans le multivers de la folie tournage en ce moment. Il a également d’autres films sur le chemin, y compris Le pouvoir du chien et La vie électrique de Louis Wain. Et Guerres des étoiles serait un engagement énorme.

Qui que ce soit, quelqu’un va être choisi pour jouer à Thrawn, peut-être le plus tôt possible. Ahsoka Tano de Rosario Dawson a dit le nom du personnage dans un épisode clé de Le mandalorien, signalant que Thrawn est toujours là après les événements de la Rebelles Le final de la série. Étant donné que plusieurs spin-offs ont lieu dans le même calendrier que Le mandalorien, tel que Ahsoka et Le livre de Boba fett, sont en route, ce n’est qu’une question de temps avant que le Grand Amiral ne se présente. Que ce soit dans Le mandalorien la saison 3 ou ailleurs reste à voir.

Le Grand Amiral Thrawn a été créé par l’auteur Timothy Zahn dans le Héritier de l’Empire trilogie de romans qui ont été initialement publiés dans les années 90. La série animée Rebelles a introduit le brillant tacticien, un membre de la race extraterrestre connue sous le nom de Chiss, dans le canon actuel. Il est l’un des personnages les plus populaires de tous Guerres des étoiles qui n’a pas encore apparu en live-action. Cela est sur le point de changer. Malheureusement pour ceux qui avaient ce petit casting de fans mis de côté dans leur esprit, Disney et Lucasfilm devront chercher ailleurs. Cette nouvelle nous parvient via Collider.

Sujets: Ahsoka, Star Wars