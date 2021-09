Benedict Cumberbatch réfléchit au rôle d’un personnage gay

La question de la représentation dans les médias (en particulier le cinéma et la télévision) est une question qui a été en pleine discussion ces dernières années. À l’heure où un acteur hétérosexuel jouant un personnage appartenant à la communauté LGBT peut faire l’objet d’un examen public, Benedict Cumberbatch a présenté une réflexion approfondie sur la question.

Lors de l’édition 2021 de la Mostra de Venise, Cumberbatch a présenté sa nouvelle performance de la réalisatrice Jane Campion dans « The Power of the Dog », un film produit par Netflix dans lequel le Britannique incarne Phil Burbank, un éleveur apparemment grossier en train de nouer une relation avec un autre homme, joué par Kido Smit-McPhee.

Dans le film, le personnage de Cumberbatch, un homme apparemment sans scrupules, commencerait à être attiré par le personnage de Smit-McPhee, le fils d’une veuve (Kristen Dunts) qui a épousé le frère du protagoniste (Jesse Plemons).

Bien que Cumberbatch ait déjà l’habitude de jouer des personnages LGBT (The Imitation Game), l’accusation de sexualité ambiguë dans « The Power of the Dog » était un sujet qui, selon l’acteur, pourrait susciter la controverse, profitant de l’occasion pour parler de son travail sur la bande ( via IndieWire).

« Je me sens très sensible à la représentation, à la diversité et à l’inclusion. L’un des attraits du travail était l’idée que dans ce monde, avec ce personnage spécifique, il y avait beaucoup de choses qui étaient privées, cachées à la vue », a déclaré Cumberbatch, qui affirme qu’il n’a pas exécuté sa performance sans bien réfléchir.

«Je me suis aussi un peu senti si Est-ce quelque chose où notre lettre de danse devrait être publique? Devons-nous expliquer tous nos moments intimes dans notre histoire sexuelle ? Je ne le crois pas ». Parlant du travail du réalisateur, Cumberbatch conclut : « Jane nous choisit en tant qu’acteurs pour jouer ces rôles. C’est votre question à laquelle répondre ». Le film sera diffusé en avant-première sur Netflix le 17 novembre.