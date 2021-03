Benedict Cumberbatch propose une interview curieuse cachant son visage

Il semble que Marvel Studios ait choisi de prendre le niveau de secret dans le film « Docteur Strange et le multivers de la folie», Depuis sa star principale, l’acteur Benedict Cumberbatch, il n’a pas été autorisé à montrer son visage au public pendant le tournage.

Malgré le fait qu’au cours des dernières semaines, il ait reçu plusieurs appels de Zoom concernant des problèmes différents de son apparition dans le prochain film de MCU, il semble que Cumberbatch préfère garder l’apparence de son personnage cachée afin d’éviter d’éventuelles confrontations avec les dirigeants du studio.

Benoît avait l’air bien lors de cette réunion de zoom – Je le sais juste. Il a fait la vidéo en ressemblant au docteur Strange et tout est sous embargo, ofc. pic.twitter.com/4ax9mEkhT0 – les sourires (@SmilingBenedict)

«Au fait, ils fixent le plafond parce que je ne peux pas leur montrer mon visage parce que je filme Doctor Strange et il est repris. Juste pour expliquer pourquoi vous voyez un toit très attractif dans une bande-annonce », a expliqué l’acteur lors de sa récente participation à « Le Forum Concordia ».

Certains rapports suggèrent que le sorcier suprême aura une nouvelle garde-robe dans le film réalisé par Sam Raimi. De plus, la nouvelle image de l’acteur serait devenue virale en début d’année, qui arbore désormais sa propre barbe après en avoir utilisé une fausse dans le premier opus de « Doctor Strange ».

Rachel McAdams, un camarade de Cumberbatch dans le premier opus du personnage, commenterait Marvel.com que l’acteur racontait constamment des blagues et des blagues pendant le tournage et que lorsqu’il riait, sa barbe se décollait, c’est pourquoi il devait toujours rester sérieux lors de ses prises.

Bien qu’il n’y ait pas de bonnes nouvelles à propos de son histoire, on sait que « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » mettra en vedette la participation de Elizabeth Olsen répétant son personnage comme Wanda Maximoff reprenant son histoire après la fin de « WandaVision». Le film sortira le 25 mars 2022.