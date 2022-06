Benedict Cumberbatch participera-t-il à Doctor Strange 3 ? C’est ce que dit l’acteur

Avec l’arrivée de »Doctor Strange in the Multiverse of Madness » sur la plateforme Disney+, l’acteur Benedict Cumberbatchqui a été chargé de donner vie à Stephen Strange dans l’univers cinématographique de merveillea parlé de la possibilité de revenir dans un troisième volet de la saga de »Docteur étrange ». Au cours d’une interview, on a demandé à Cumberbatch s’il y aurait une suite au Master of the Mystic Arts, à laquelle il a répondu « Je l’espère ».

« J’adorerais en faire un autre. Le docteur Strange est un personnage tellement complexe et il semble y avoir tellement plus à explorer avec lui. » Cumberbatch a ajouté: « C’est un personnage tellement brillant et je m’amuse toujours à le jouer. » La première participation de l’acteur fut dans »Doctor Strange » sorti en 2016, basé sur la bande dessinée du héros du même nom. Le film a été noté pour incorporer la magie et le mysticisme pour la première fois dans le MCU.

Vous pourriez également être intéressé par : Quand ‘Top Gun : Maverick’ sera-t-il disponible sur les plateformes de streaming ?

Cumberbatch a participé à plusieurs films Marvel tels que »Thor : Ragnarok », »Avengers : Infinity War », »Avengers : End Game », »Spider-Man : No Way Home » et plus récemment dans »Multivers de la folie ». L’acteur a également prêté sa voix à la version anglaise de la série animée »What If…? », incarnant à nouveau Doctor Strange.

Auparavant, Benedict Cumberbatch avait déjà expliqué comment jouer au docteur Strange lui avait servi de thérapie. « Cette idée multiverselle ou cette structure narrative, c’est comme jouer plusieurs rôles », a-t-il déclaré. « Nous avons une capacité incroyable et un espace imaginatif dans notre subconscient pour nous imaginer dans différentes circonstances, ce qui nous donne la possibilité de rencontrer d’autres versions de nous-mêmes. C’est donc un excellent carburant pour une auto-thérapie spectaculaire très étrange. »

Ça pourrait aussi vous intéresser : Thor 4 : Christian Bale ne connaissait pas l’UCM avant de participer à ‘Love and Thunder’

Le docteur Strange est devenu l’un des personnages éminents du MCU, Cumberbatch admettant qu’il ne s’attendait pas à l’énorme portée que Strange aurait pour le récit des films. « J’ai toujours su qu’il y avait un potentiel incroyable là-bas à cause de tous les aspects du personnage, mais je n’avais absolument aucune idée que nous arriverions à ce point avec l’aspect multivers quand nous avons commencé », a-t-il expliqué.

Sans aucun doute, »Multiverse of Madness » a laissé la porte ouverte à la poursuite de l’aventure de Stephen Strange dans de futurs films, nous verrons donc sûrement plus de Benedict Cumberbatch dans de futures productions. Le film est actuellement entièrement disponible sur Disney+.