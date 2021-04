Benedict Cumberbatch jouera dans la mini-série « The 39 Steps »

Netflix prépare un nouveau thriller au format mini-série qui adaptera le roman « Les 39 étapes » avec Benedict Cumberbatch comme protagoniste. L’histoire créée par John Buchan serait d’abord venue à l’écran grâce à l’adaptation acclamée réalisée par Alfred Hitchcock en 1935.

« The 39 Steps » raconte une histoire qui se déroule juste avant la Première Guerre mondiale dans laquelle un homme du nom de Richard Hannay est impliqué dans un réseau d’espionnage international, il doit donc entreprendre une évasion implacable. Hitchcock aurait réussi à transformer l’histoire en l’un de ses films les plus reconnus.

D’accord avec Date limite, Cumberbatch jouera et produira dans une adaptation de l’histoire à l’ère contemporaine, suivant la même ligne narrative d’un homme ordinaire impliqué dans une conspiration internationale, étant décrit comme une production «provocante» et «bourrée d’action».

La série devrait commencer à tourner en Europe l’année prochaine sous la direction d’Edward Berger, avec qui Cumberbatch a déjà travaillé sur la série Showtime «Patrick Melrose», avec un scénario écrit par Mark L. Smith, qui a écrit le scénario de «The Revenant « .

Cumberbatch présentera également des crédits de producteur exécutif avec le partenaire de SunnyMarch, Adam Ackland, en collaboration avec Smith et Berger, ainsi que Sophie Gardiner de Chapter One Pictures, Cliff Roberts de Syndcate Entertainment et Keith Redmon de Anonymous Content.

Récemment, Benedict Cumberbatch est apparu dans le drame juridique « Le Mauritanien », en plus d’avoir un horaire prévu pour jouer dans le thriller « Le Courrier ». Il tourne actuellement « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » et participera à « Spider-Man: No Way Home », qui sortira cette année.