Benedict Cumberbatch explique pourquoi il a refusé de parler à Kirsten Dunst sur le plateau

La paire joue côte à côte dans Le pouvoir du chien, qui devrait bientôt atterrir sur Netflix et voit Cumberbatch jouer un cow-boy travaillant dans un ranch dans les années 1920.

Et en parlant à NME de la réalisation du film, le Sherlock La star a déclaré qu’il avait essayé de garder son personnage et qu’il n’avait jamais parlé à Dunst pendant la production.

« Nous étions le négatif l’un pour l’autre positif. [We were] repoussés les uns par les autres. »

Il a récemment déclaré à Esquire UK qu’il ne s’était pas lavé dans le but d’entrer dans le personnage.

« C’était difficile, cependant. Ce n’était pas seulement pendant les répétitions. J’allais manger dehors et rencontrer des amis de Jane et tout ça. J’étais un peu gêné par le nettoyeur, dans l’endroit où je vivais. »

Et il s’est même donné une intoxication à la nicotine après avoir fumé comme une cheminée.

« Je me suis fait empoisonner à la nicotine trois fois. Quand tu dois beaucoup fumer, c’est vraiment horrible. »

Plus tôt cette année, Cumberbatch a fait part de ses réflexions sur son métier et de ce qu’il faisait des acteurs hétéros jouant des rôles homosexuels, ayant lui-même joué Alan Turing dans Le jeu d’imitation.

Il a déclaré à IndieWire: « Je me sens très sensible à la représentation, à la diversité et à l’inclusion. L’un des attraits du travail était l’idée que dans ce monde, avec ce personnage spécifique, il y avait beaucoup de choses privées, cachées à la vue.