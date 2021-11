Benedict Cumberbatch est inquiet que Doctor Strange 2 ne réponde pas aux attentes des fans

Bâches Direct Bache Toiture 2 x 3 m - Qualité 10 ans Tecplast - Bache étanche haute résistance PVC gris 680g XP – Fabrication Française

La bâche PVC répond aux attentes de robustesse des professionnels et des particuliers les plus exigeants. Parfaite comme bâche de chantier, bâche toiture, bâche de protection et pour toute utilisation nécessitant une bâche épaisse, étanche et durable, elle a été élaborée avec des matériaux de première qualité, pour assurer une étanchéité totale et une durée de vie supérieure à 10 ans.La meilleure bâche 2 x 3 m haut de gamme pour votre toiture : imperméable, ultra-résistante et imputrescible, elle bénéficie d'une résistance mécanique inégalable liée à la matière (PVC), une étanchéité totale et un excellent vieillissement.Autre point fort de cette bache toiture : sa facilité de pose grâce à son ourlet périphérique de 50 mm et ses œillets tous les 250 mm. LE HAUT DE GAMME AU MEILLEUR PRIX Cette bâche PVC gris 2 x 3 m dont la durée de vie est supérieure à 10 ans n'est même pas pénalisée par son prix.Bâches Direct vous garantit les prix les plus bas du marché tout en sélectionnant des bâches très qualitatives.Nous souhaitons démocratiser des bâches habituellement utilisées par des professionnels (grands chantiers, architecture textile...) 100 % ETANCHE : RÉSISTANCE AUX CONTRAINTES CLIMATIQUES Cette bâche de protection haut de gamme est parfaite pour une utilisation intense en extérieur. Elle est destinée à protèger tous types de toitures pour une durée de plusieurs mois allant à 10 voire 15 ans. Imperméable et imputrescible, vous pourrez l'utiliser même dans des conditions météorologiques les plus difficiles (fortes pluies ou chaleurs, vent, froid intense...). BACHE TOITURE DE FABRICATION FRANCAISE Fabriquée en France, cette bâche a été élaborée avec des matériaux de première qualité, pour en assurer une durée de vie supérieure à 10 ans.Cette bâche résistante bénéficie du savoir-faire de Dickson Coatings et des meilleures caractéristiques techniques.La bâche ne souffrira pas des contraintes mécaniques. Elle offre une stabilité dimensionnelle et une résistance supérieures à celles des bâches de protection standard, plus sensibles aux déchirures.La trame en polyéthylène haute ténacité 1100 dTex est enduite avec le système Lowick. Un vernis Cleangard® double face vient parfaire la finition de la bâche.L'ourlet périphérique de 50 mm thermocollé apporte la résistance aux extrémités de la bâche et vient renforcer l'insertion des œillets.La fabrication française : une garantie de haute qualité et de sécurité dans tous vos travaux personnels et professionnels. CONSEILS D'UTILISATION/DE FIXATION La durée de vie de cette bache de protection est largement supérieure à 10 ans, cependant elle repose sur une qualité irréprochable de la pose.Il sera donc nécessaire d'apporter une vigilance sur ces points :L'absence de création de poches d'eau : dues à...