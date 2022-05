Benedict Cumberbatch essaie de parler au Dr Strange sans révéler aucun détail de l’intrigue

Garder les secrets de l’intrigue secrets est devenu un incontournable des derniers films Marvel alors que leur univers en constante expansion commence à attirer les propriétés de Sony et de la Twentieth Century Fox. Et c’est l’une des co-stars de Benedict Cumberbatch dans Spider-Man : Pas de retour à la maisonTom Holland, qui est devenu synonyme de spoilers pour les projets Marvel.

Cependant, le couple a réussi à garder l’un des pires secrets du cinéma moderne que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtraient dans ce film. Maintenant, l’objectif est fermement braqué sur Cumberbatch seul alors que son personnage se prépare pour sa deuxième sortie éponyme dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Alors que la première du film approche à grands pas, Cumberbatch fait le tour pour faire de la publicité. Il traverse une période difficile, mais sans être autorisé à parler du film, des personnages ou des détails de l’intrigue, comme cela s’est déroulé de manière hilarante lorsqu’il est récemment apparu sur Jimmy Fallon.

La suite devrait poursuivre une tendance récente des films MCU qui vont à l’encontre du ton et du format traditionnels de la série, permettant aux réalisateurs d’appliquer leur marque de fabrique. Le résultat est une série qui a peut-être moins de cohésion lorsqu’elle est considérée dans son ensemble, mais produit des films autonomes plus forts.

Il y a aussi eu des rumeurs et des attentes selon lesquelles plus de bricolage dans le multivers pourrait enfin plier le X Men et éventuellement Les Quatre Fantastiques dans le MCU. Les X-Men ont déjà été taquinés, notamment, et une légère alerte SPOILER ici, avec Evan Peters apparaissant dans WandaVision.

Patrick Stewart a également confirmé qu’il reprendrait son rôle de professeur X dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, donc la porte est ouverte pour plus de camées. Marvel a également déjà confirmé qu’un projet Fantastic Four est en préparation en 2019, sans plus de détails annoncés car il est temps pour les fans d’obtenir plus de nouvelles à ce sujet.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est sûr de créer quelques surprises, il est donc compréhensible que Marvel veuille garder les choses discrètes pour offrir la meilleure expérience aux fans. Cumberbatch prouve ses qualités comiques lors de son interview avec Fallon en disant dans ses propres mots « Je suis essentiellement ici, pour parler d’un film dont je ne peux pas parler. »

La paire riff pendant quelques minutes sur des sujets non spécifiques comme le film sort, et il sera disponible en IMAX. Cumberbatch plaisante également sur une apparition surprise de Tom Cruise, avant de faire semblant de jouer le rôle des bras de Fallon dans le tarif habituel de l’émission de chat.

Ils font au moins préfacer la conversation en discutant de la récente nomination de Cumberbatch aux Oscars du meilleur acteur pour son rôle dans Le pouvoir du chien.

Les fans n'auront pas longtemps à attendre pour découvrir ce que la dernière offre MCU a en réserve. Doctor Strange dans le multivers de la folie est prévu pour une première mondiale le 6 mai.





