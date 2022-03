Benedict Cumberbatch donne le coup d’envoi aux dénégations du docteur Strange avec des rumeurs Illuminati

Benedict Cumberbatch a été interrogé sur l’apparition des Illuminati dans Doctor Strange 2, et il était certain de ne rien dire sur quoi que ce soit.

Benedict Cumberbatch devrait être assez habitué à garder les secrets de Marvel maintenant, ayant fait partie du MCU depuis 2016 Docteur étrange. Ayant eu la vie facile lors de la sortie de Spider-Man : Pas de retour à la maisonCumberbatch se prépare maintenant pour la tournée de presse de Doctor Strange dans le multivers de la folie et toutes les questions qui lui seront posées auxquelles il ne peut tout simplement pas répondre. Lors d’une apparition aux SAG Awards, l’acteur a été invité par Divertissement hebdomadaire à propos de l’introduction potentielle des Illuminati dans le film à venir et étant un habitué de ce genre de choses, il était assez heureux de plaisanter sur la position dans laquelle il se trouve maintenant.

« C’est le début de tout ça, n’est-ce pas ? J’y ai en quelque sorte échappé avec Spider-Man parce qu’on faisait des reshoots pour Strange, je ne pouvais pas faire la tournée. Pauvre Tom [Holland] et [Zendaya and Jacob Batalon] et tout le monde devait dire ‘Ouais. Je n’en ai pas entendu parler et nie tout en quelque sorte. »

Bien qu’il n’ait pas voulu donner les réponses que les journalistes attendaient, il a fait remarquer que le Docteur étrange suite est « un festin. C’est un spécial Sam Raimi. Il y a tout ce qu’il dit dans le titre et bien plus encore. D’après ce qui a été vu jusqu’à présent dans les bandes-annonces et les spots télévisés, cela semble être le plus grand euphémisme de l’année avec plus de taquineries dans ce film que pratiquement tout l’univers cinématographique Marvel jusqu’à présent.

Bien que certaines personnes aient laissé échapper des secrets lors d’entretiens sur leurs prochains rôles dans Marvel, personne ne s’attend à ce que Benedict Cumberbatch soit ce type. Si vous remontez quelques années en arrière, le Pouvoir du chien l’acteur a été à peu près utilisé comme chaperon pour empêcher Tom Holland de parler d’Infinity War, donc pendant toutes les interviews qu’il fera pour promouvoir la sortie de mai, il faut s’attendre à ce qu’il garde le silence sur toutes les grandes révélations à venir dans le film.

Doctor Strange dans le multivers de la folie reprendra après les événements de Spider-Man : Pas de retour à la maison, et verra Stephen Strange à nouveau entraîné dans une aventure multiverselle, qui semble susceptible de changer à jamais le MCU. Le film verra le retour d’Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff dans sa nouvelle forme de Scarlett Witch, et il y a encore beaucoup d’incertitude quant à savoir si Wanda sera du côté de Strange ou contre lui.

Avec de nombreux camées attendus dans le film, de ceux qui sont déjà connus à ceux qui ne sont peut-être pas exactement comme nous avons l’habitude de les voir, une chose est certaine, c’est que Doctor Strange dans le multivers de la folie va potentiellement être un autre film instantané à 1 milliard de dollars et plus encore. Considérant que d’ici mai, la pandémie de Covid aura encore progressé, Marvel pourrait bien viser à placer un autre film MCU en tête de liste des films les plus rentables du cinéma de tous les temps.





