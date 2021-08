Benedict Cumberbatch dit que le docteur Strange 2 est dingue tout en louant Sam Raimi

Benedict Cumberbatch sera bientôt plongé dans la folie du multivers Marvel dans la prochaine suite de Doctor Strange Docteur Strange dans le multivers de la folie, et l’acteur a maintenant fait l’éloge du réalisateur Sam Raimi. Bien qu’il soit resté discret en ce qui concerne les spoilers potentiels, Cumberbatch a pu taquiner la portée suggérée par le titre du film.

« Je dirais, Sam Raimi est un maître de ce genre et pourtant sa présence, son amitié, sa mise en scène, tout ça, il était juste vraiment, vraiment brillant, et un casting incroyable et incroyable d’habitués de retour, et… c’est tout ce que je peux dire, car cela pourrait m’attirer des ennuis. C’est assez dingue, je dirai que l’indice est dans le titre, c’est le multivers de la folie, c’est assez loin. »

Alors que la suite du MCU devait initialement être dirigée par Docteur étrange réalisateur et co-scénariste Scott Derrickson, les choses ont finalement échoué, avec le maestro de l’horreur et Homme araignée le réalisateur Sam Raimi intervient. De toute évidence, Cumberbatch n’a aucun scrupule à changer de réalisateur, l’acteur appréciant apparemment toutes les facettes de sa collaboration avec Raimi.

Le MCU est souvent critiqué pour avoir créé des films qui semblent tous avoir été traités sur le même tapis roulant, mais sûrement, si quelqu’un le peut, un cinéaste aussi unique que Sam Raimi pourra mettre sa propre empreinte sur cette sortie Marvel. C’est un sentiment certainement partagé par le patron de Marvel Studios, Kevin Feige. « Tout ce que nous faisons aux studios Marvel est du point de vue du public, et comment faire en sorte que le public se sente dans un sens, ou comment évoquer une émotion chez un public? » il a expliqué précédemment. « J’ai vraiment l’impression d’avoir appris cela en regardant Sam dans les films Spider-Man », a déclaré Kevin Feige à Rotten Tomatoes de la production Sony Pictures. « J’ai eu beaucoup de chance d’être là-bas à travailler pour l’ancien directeur de Marvel Studios, Avi Arad, et de regarder. Regarder Avi, regarder Laura Ziskin, la productrice de ça, regarder Amy Pascal, qui dirigeait le studio à l’époque, et en particulier Sam Raimi a monté ces films. »

« Alors maintenant, être dans une position où Sam est de retour dans l’univers Marvel et travaille pour nous sur Doctor Strange, qui à part Spider-Man – les deux co-créations de Steve Ditko – était son personnage préféré, est vraiment tout à fait remarquable et boucle la boucle pour moi personnellement de mon parcours chez Marvel », a poursuivi Feige. « Mais vraiment, c’est juste excitant de regarder à nouveau Sam travailler et de voir Sam Raimi apposer son sceau Sam Raimi sur Doctor Strange, sur le multivers, sur Marvel. »

Mettant en vedette Benedict Cumberbatch comme Stephen Strange, aux côtés d’Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez, Docteur Strange dans le multivers de la folie poursuivra les aventures du maître des arts mystiques Dr Stephen Strange, le jetant dans le multivers qui a été engendré lors de la finale de la série Disney +, Loki.

Docteur Strange dans le multivers de la folie est prévu pour une sortie aux États-Unis le 25 mars 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient du Zoe Ball Breakfast Show.

