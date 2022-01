Benedict Cumberbatch déclare que sa décision de jouer un personnage non binaire dans Zoolander 2 s’est retournée contre lui

L’homme de 45 ans a joué le rôle du personnage non binaire All – à qui le personnage d’Owen Wilson, Hansel, a demandé s’ils « avaient un hot-dog ou un petit pain ».

Après sa sortie en 2016, le film a été critiqué par la communauté LGBTQ + et a fait face à des appels à son boycott pour sa « moquerie exagérée et caricaturale d’individus androgynes / trans / non binaires ».