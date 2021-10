Benedict Cumberbatch confirme les reprises du tournage de Doctor Strange 2

Ces dernières années, en entendant le mot « reshoot » quand on fait référence à une production de haut calibre, surtout celle qui est particulièrement attendue par un grand nombre de personnes, on en vient à supposer le pire. Des exemples comme « Suicide Squad » (de David Ayer), « Justice League » (version de Joss Whedon) ou « The Woman in the Window » en sont la preuve.

Cependant, la pratique de refilmer certaines séquences clés lorsqu’il s’agit d’un film à gros budget n’est pas une pratique si inhabituelle à Hollywood, donc la confirmation des reprises dans « Doctor Strange in the Multiverse » ne devrait pas être une source de préoccupation. Madness », l’un des films les plus attendus des studios Marvel.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Brendan Fraser rejoint « Batgirl » pour HBO Max

L’acteur Benedict Cumberbatch a confirmé lors d’une récente conversation avec Today son retour sur le plateau de tournage de ce film. « Nous sommes très excités. Sam Raimi est aux commandes, alors attendez-vous à des choses extraordinaires. Et oui, nous l’améliorons encore. Nous avons quelques reprises en novembre et décembre et il sort en mai. Et je pense qu’ils devront attendre jusque-là », a commenté l’acteur.

La semaine dernière, des rumeurs ont commencé à émerger via Twitter dans lesquelles un initié présumé a souligné que la manière dont la suite de « Doctor Strange » et « Spider-Man No Way Home » convergent sur le thème du multivers a forcé le studio à réaliser quelques reprend. La confirmation de Cumberbatch aurait donné la vérité à ces rumeurs.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le tournage de « Rust » est suspendu jusqu’à la fin de ses investigations

Même si « In the Multiverse of Madness » aurait conclu avec son tournage plus tôt cette année, Cumberbatch avait déjà anticipé en août la possibilité de revenir sur le plateau lors de sa participation à « The Zoe Ball Show », assurant que tout faisait partie du processus. dans la production et qui a été pris en compte dans son calendrier en vue de la sortie du film.

« Doctor Strange in the Multiverse of Madness » devrait présenter une suite aux événements de « Spider-Man No Way Home », avec le retour d’Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff / Scarlet Witch, avec quelques rumeurs indiquant la possible participation de Tom Hiddleston dans son rôle de Loki. Le film a une date de sortie prévue pour le 5 mai 2022.