Benedict Cumberbatch a une opinion controversée sur Ariana Grande

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de Doctor Strange in the Multiverse of Madness a parlé des chansons de l’artiste. Découvrez quelle est son « opinion impopulaire » sur le chanteur de Thank U, Next.

© GettyBenedict Cumberbarch se penche sur Ariana Grande.

Internet regorge de termes anglais qui nous aident à nommer certaines situations. Vous avez sûrement déjà lu l’expression « opinion impopulaire ». Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Ce sont certaines idées que chacun a mais qu’ils ne sont pas encouragés à partager à voix haute puisque sûrement peu partagent ce point de vue. Oui Benedict Cumberbatcha une de ces opinions controversées sur Ariana Grande.

L’acteur est sur toutes les lèvres depuis la sortie de la dernière version de Marvel Studios la semaine dernière : Doctor Strange dans le multivers de la folie. Une fois de plus, l’interprète britannique revient pour se mettre dans la peau du chirurgien qui devient sorcier et qui doit arrêter Wanda Maximoff Elizabeth Olsen. Dans le cadre de la promotion du film, Cumberbatch a réalisé une série d’interviews, dont l’émission Radio 1 Petit-déjeuner BBC avec Greg James.

Au sein de l’émission, l’animateur propose un segment intitulé Avis impopulaire. De cette façon, les célébrités qui viennent à leur programme écoutent les appels en direct des auditeurs qui laissent leurs opinions, pour déterminer s’ils sont d’accord ou non avec ces idées. Figures de l’univers cinématographique Marvel comou Paul Rudd, Zendaya, Tom Holland ou Jake Gyllenhaal Ils ont eu leur temps dans la série, mais c’était maintenant au tour du protagoniste de Doctor Strange.

« Je ne comprends pas Ariana Grande quand elle chante »a noté un auditeur nommé Alex. Automatiquement, Benedict Cumberbatch a assuré : «C’est une artiste vocale extraordinaire. Quelqu’un m’a montré sa musique et je suis devenu un grand fan. Je pense qu’il a un tel talent pur que c’est incroyable. Peut très bien tenir les notes”. Ensuite, ils ont joué quelques fragments des chansons de l’artiste comme problème avec Iggy Azalea postes Soit respirer.

Ainsi, Cumberbatch et Greg James ont découvert que – bien qu’ils ne l’aient pas remarqué en raison de l’habitude d’écouter les chansons – il était vrai que certaines phrases n’étaient pas très claires. « Je vois ce que tu veux dire. Je sens mes 45 ans quand parfois j’écoute une chanson et j’ai besoin de chercher les paroles parce que je ne comprends pas un mot. Je pense que je pourrais rejoindre ton avis impopulaire, c’est bien »l’acteur a conclu entre rires et en précisant qu’il admire le talent d’Ariana Grande.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂