Benedict Cumberbatch a-t-il un troisième enfant? La théorie du complot L’enfant de l’acteur n’existe pas

Les célébrités font souvent l’objet de théories du complot sauvage et l’acteur britannique Benedict Cumberbatch ne fait pas exception.

Bien qu’il soit un fait bien connu que Benedict Cumberbatch a épousé Sophie Hunter en 2015 et que le couple a des enfants ensemble, un utilisateur de Tumblr, qui porte le nom d’utilisateur gatorfisch, utilise activement son blog pour essayer de contester ces faits.

En fait, lorsque vous recherchez sur sa page Tumblr «Benedict Cumberbatch», près de 5200 entrées apparaissent, ce qui est choquant en soi.

Une théorie de la nébuleuse de Cumberbatch qui est son blog allègue que Cumberbatch et Hunter n’ont pas réellement de troisième enfant et que leur mariage n’est qu’un coup de pub – et son blog n’est pas le seul à suggérer ces théories sauvages.

Benedict Cumberbatch a-t-il un troisième enfant et son mariage est-il un coup de pub?

Voici ce que vous devez savoir sur la théorie du complot sauvage affirmant que le troisième enfant de Benedict Cumberbatch, Finn, n’existe pas réellement et que son mariage avec Sophie Hunter n’est rien d’autre qu’un coup de presse.

La première grossesse de Sophie Hunter révèle des sourcils relevés.

Lorsque Hunter a révélé sa première grossesse au Festival international du film de Palm Springs en 2015, les fans se seraient inquiétés du fait que le couple était arrivé séparément sur le tapis rouge et que Cumberbatch «avait l’air surpris» de voir que Hunter était enceinte.

«Le regard sur son visage … Et le regard sur son visage. J’étais comme, Uh-oh. J’étais comme, Oh, quelqu’un essaie de le piéger », a déclaré Patty, la femme qui dirige le blog tumblr sous le nom d’utilisateur gatorfisch, dans une interview.

C’est à ce moment que j’ai arrêté d’être un spectateur et j’ai commencé à publier des messages », a-t-elle ajouté.

Sophie Hunter et Benedict Cumberbatch se sont mariés le mois suivant.

Benedict Cumberbatch et Sophie Hunter se sont mariés le 14 février 2015, et bien qu’ils soient dans ce qui semble être un mariage heureux – quoique très privé -, d’autres blogs qualifient leur relation de «showmance».

Il est confirmé que Cumberbatch et Hunter ont deux enfants.

Sophie Hunter a donné naissance à leur premier enfant, Christopher «Kit» Carlton Cumberbatch en 2015, et à leur deuxième enfant, Hal Auden Cumberbatch en mars 2017.

Il a été rapporté que Sophie Hunter était enceinte de leur troisième enfant en 2018.

Hunter a fait ses débuts avec son baby bump sur le tapis rouge des Emmys 2018 aux côtés de Cumberbatch; cependant, aucune grossesse n’a été signalée par la suite, et le troisième enfant du couple, dont le nom serait Finn, n’a pas été vu à ce jour.

Un blogueur célèbre et avocat du divertissement qui passe par Enty et dirige l’un des sites de potins les plus juteux d’Hollywood a également exprimé ses doutes sur le troisième enfant de Cumberbatch.

«Il y a supposément ce troisième enfant nommé Finn, né en 2019, et personne n’a jamais vu l’enfant», ont-ils dit.

Les fans affirment que Cumberbatch – ainsi que les médias – continue de faire volte-face sur le nombre d’enfants qu’il a.

Un utilisateur de Tumblr a souligné que Cumberbatch avait glissé lors d’une interview en septembre peu de temps après la révélation de la grossesse de Hunter.

« L’intervieweur dit: » Alors, tu as un fils … « Sa réponse: » Ouais … J’en ai 3 … enfin, 2 et un en route … mais en fait je ne veux pas en discuter à la radio « , l’utilisateur a écrit.

Vous pouvez écouter l’interview et avancer rapidement jusqu’aux 13 minutes de réponse de Cumberbatch en cliquant ici.

Avance rapide jusqu’au 26 mai 2020, au milieu de la pandémie de coronavirus. Enty a posté un objet aveugle qu’ils ont reçu, qui disait:

«Hier, nous étions à deux enfants pour l’acteur à double menace né à l’étranger. Aujourd’hui? Nous sommes de retour à trois enfants pour la première fois depuis le verrouillage. Quelqu’un pourrait-il simplement lui demander.

Ils font référence à un Courrier quotidien article qui a été publié le 25 mai, et certains fans affirment que le point de vente a changé leur récit dans l’article sur Cumberbatch.

«DM rattrape son retard. Et aussi seulement DEUX enfants ont mentionné », a déclaré un utilisateur de Tumblr.

« Un jour plus tard, DM change le récit: » L’acteur s’isole avec sa femme Sophie Hunter et ses trois enfants ainsi que ses parents qui ont 80 ans « , ont-ils ajouté.

Cumberbatch a réfuté à plusieurs reprises ces affirmations au fil des ans.

En fait, il a catégoriquement déclaré: «Il y a des gens qui croient que ma femme est un coup de pub et que mon enfant est un coup de pub.»

« Je pense que c’est vraiment à voir avec l’idée que le petit ami d’Internet ne peut appartenir à personne d’autre qu’à Internet », a-t-il expliqué. « Il est impossible qu’il appartienne à quelqu’un d’autre que moi. Et c’est ce qu’est le harcèlement. C’est ce qui est obsessionnel, un comportement trompé, vraiment effrayant. «

Pourtant, les plus grands sceptiques de Cumberbatch refusent de le croire.

« J’ai compris. Je comprends complètement et complètement », a déclaré Patty à propos des théories sur Sophie Hunter et Benedict Cumberbatch – dont certaines qu’elle a contribué à perpétuer. «Nous n’avons pas la preuve pour vraiment sortir – Oh, il n’y a pas d’enfant – et je comprends ça.

«Mais je pense qu’il y en a assez pour montrer pourquoi nous le remettons en question», a-t-elle ajouté.

