Benedict Cumberbatch a parlé des nouveaux enregistrements de Doctor Strange 2

Le troisième film de Homme araignée Il arrivera dans moins d’un mois dans tous les cinémas et l’attente semble interminable pour les fans du Univers cinématographique Marvel. C’est qu’en plus d’avoir la participation plébiscitée de Tom Holland, cette fois, il inclura également dans l’histoire Docteur étrange, personnage joué par Benedict Cumberbatch qui reviendra dans 2022 avec une nouvelle bande.

Les attentes de voir un vers d’araignée dans lequel le courant Pierre Parker rencontrer vos ancêtres personnifiés par Tobey Maguire et Andrew Garfield, ils sont infinis. Il reste encore quelques jours pour confirmer cette possibilité, cependant, on sait que le multivers c’est un fait. En ce sens, il sortira bientôt Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui a commencé le tournage il y a quelques mois et devait maintenant retourner sur le plateau.

C’est en raison de la pandémie de coronavirus que la production de MCU dirigée par Sam Raimi il a dû suspendre son tournage. Maintenant, malgré quelques retards et difficultés qui ont interrompu son développement, l’équipe et le casting dirigé par Cumberbatch sont déjà de retour. La suite de Docteur étrange il garde secrets les détails de l’intrigue, bien qu’il ait été annoncé qu’il aura son énorme participation Wanda maximoff, rôle de Elizabeth Olsen.

Tout semble sur la bonne voie, mais les fans s’inquiétaient de la manque de progrès et les rares détails de ce qui se passe pendant le tournage. Beaucoup d’entre eux pensent que le film est en difficulté et qu’il va devoir reporter une nouvelle fois sa sortie. Pour la tranquillité de tous, l’acteur britannique s’est entretenu avec Empire Magazine et a expliqué que le retour sur le plateau était lié à deux scènes spécifiques et à des problèmes logistiques.

«Nous sommes au milieu d’un nouveau tournage, travaillant incroyablement dur pour que cela fonctionne et exploiter tout le potentiel du film. Il y a des parties que nous voulons faire mieux, mais qui ont également été impossibles à réaliser en raison de la logistique du Covid-19», a assuré Benoît. L’artiste a conclu : «Nous sommes très en retard dans la production pour cette raison. Heureusement, ce n’était pas trop long bien que maintenant tout soit un peu plus lent”.

