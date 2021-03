Benedict Cumberbatch a parlé de Sherlock: Le film arrive-t-il?

«Sherlock» Il est arrivé il y a plus de dix ans et a réussi à captiver les téléspectateurs, et avait une plus grande portée et une plus grande popularité car il se trouvait dans le catalogue du service de streaming Netflix. Le programme de la BBC, créé par Mark Gatiss et Steven Moffat, a créé sa quatrième saison en 2017 et à partir de là, il ne s’est plus produit. Ses fans ont des doutes quant à savoir si l’histoire continuera ou non, c’est pourquoi Benedict Cumberbatch a parlé et a donné des données révélatrices. Qu’a t’il dit?

Récemment, la célèbre émission de détective, avec son partenaire, le Dr John H. Watson, a fait les gros titres après l’annonce de Netflix qu’elle ne sera plus disponible à partir du 30 mars 2021. Comme prévu, de nombreux fans ont regretté le départ de la plateforme, mais ils peuvent avoir de l’espoir après les déclarations de leur protagoniste.

Dans une conversation avec Collisionneur, Cumberbatch a été consulté pour une cinquième saison et a répondu: « Je suis la pire personne à qui poser des questions à ce sujet parce que je ne dis jamais jamais, évidemment. Mais je ne sais pas. Et je suis la pire personne à qui demander parce que mon emploi du temps est assez chargé en ce moment, tout comme Martin Freeman et tout le monde. . les autres acteurs clés impliqués « .

Cependant, il a précisé que c’est un projet qui cherchera à être repris comme l’un de ses rôles les plus importants: « Peut-être un jour, si le scénario est bon. Et peut-être que ce pourrait être un film au lieu de la série. Qui sait? Mais pas pour le moment, en tout cas. ». L’acteur est en train de filmer la suite de ‘Docteur Strange’, l’un des personnages les plus appréciés des fans de Marvel.

Benedict est tout neuf ‘Le Mauritanien’, fera partie du film biographique de Louis Waind avec Claire Foy, et rejoindra le troisième film de ‘Spider-Man’ comme lui Le nouveau mentor de Peter Parker dans le MCU, où l’on s’attend à ce qu’avec sa figure de sorcier, il soit celui qui ouvre la porte à la tant attendue Multivers.