Benedict Cumberbatch a été vu en train de filmer Doctor Strange 2 en Angleterre

C’est un fait. Docteur Strange 2 est en cours. Le film avec Benedict Cumberbatch est l’une des grandes promesses de merveille. C’est que, bien sûr, ce super-héros particulier basé sur les bandes dessinées de Stan Lee Oui Steve Ditko C’est l’un des favoris de la MCU.

Dans le premier film, sorti en 2016 et réalisé par Scott Derrickson, l’origine des pouvoirs du Dr Stephen Strange. La suite intitulée Docteur Strange dans le multivers de la folie augure un aventure avec beaucoup plus d’action que la précédente. Il est vrai que sa première est encore loin, mais plusieurs scènes ont déjà commencé à être filmées. Vue.

Benedict Cumberbatch tourne Doctor Strange 2 en Angleterre

Ce week-end dernier, le protagoniste de Sherlock a été vu des scènes de tournage pour le prochain film Marvel dans la ville de Somerset, situé dans le sud-ouest de l’Angleterre tout près du quartier de Bristol.

Benedict Cumberbatch dans le Somerset, tournage de Doctor Strange 2 (Photo: TikTok @ drusillas.yellowcrayon)



Le tournage s’est déroulé plus précisément en banlieue de jeudi à ce samedi. Un grand nombre de personnes vivant dans les environs sont venues sur les lieux pour observer l’enregistrement et aussi pour saluer l’acteur britannique. Benedict Cumberbatch Il a parlé très chaleureusement aux fans et a même accepté qu’une jeune femme le filme pour lui envoyer ses salutations à un de ses amis.

Ce que l’on sait de Doctor Strange dans le multivers de la folie: quand il s’ouvre et de quoi s’agit-il

Le film Marvel a sa première prévue pour le 23 mars 2022. Kevin Feige, le réalisateur de Marvel Studios, a récemment évoqué l’état actuel du film désormais réalisé par Sam Raimi, qui a déjà dirigé la livraison de Homme araignée Protagonisée par Tobey Mcguire.

La bonne nouvelle est que, selon le réalisateur du tournage, il atteint déjà sa phase finale et on pense que dans les mois à venir, il entrera en post-production.

L’historique reprendra les événements qui se sont produits Avengers: Fin de partie. L’enquête de Stephen sur la pierre du temps parce qu’un ennemi, qui était l’un de ses alliés, est intervenu pour abattre tous les sorciers du monde.

En plus de Cumberbatch, le casting sera composé de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor Oui Xochitl Gomez.