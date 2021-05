Benedetta Teaser: Un thriller érotique à l’esprit de RoboCop et Starship Troopers

Benedetta est un drame biographique à venir réalisé et co-écrit par un cinéaste de renom Paul Verhoeven, peut-être mieux connu pour Robocop et patrouilleurs de l’espace. Le film met en vedette Virginie Efira dans le rôle de Benedetta Carlini, une religieuse novice du 17ème siècle qui rejoint un couvent italien à Pescia, en Toscane, qui commence alors une histoire d’amour avec une autre femme.

Benedetta aura sa première à Cannes, et a été repris pour la distribution américaine par IFC Films.

Le film est basé sur le roman de non-fiction 1986 « Actes impudiques: La vie d’une religieuse lesbienne dans l’Italie de la Renaissance » de Judith C. Brown. Paul Verhoeven ramène la plupart des membres clés de son équipe de son précédent film Elle, (qui a partagé la vedette avec Efira), le producteur Saïd Ben Saïd, l’écrivain David Birke, la compositrice Anne Dudley et le monteur Job ter Burg. Vous pouvez jeter un œil au court teaser ci-dessous.



Benedetta est prévue pour la première au Festival de Cannes 2021

en compétition pour la Palme d’Or. Virginie Efira comme Benedetta Carlini, Lambert Wilson comme Nonce, Daphne Patakia comme Bartolomea, Charlotte Rampling comme Abbesse, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau, Hervé Pierre, Louise Chevillotte et Nicolas Gaspar.

Suite au succès critique et commercial du précédent film de Verhoeven Elle (2016), il a ensuite développé plusieurs projets dont un sur Jésus basé sur son propre livre Jésus de Nazareth, le deuxième projet sur la Résistance française et le troisième scénarisé par Jean-Claude Carrière, une histoire médiévale se déroulant dans un monastère. En avril 2017,

le producteur Saïd Ben Saïd a révélé que le troisième avait été celui choisi comme prochain projet de Verhoeven.

Le film, alors intitulé Sainte Vierge a marqué le producteur et la deuxième collaboration du réalisateur après Elle. Gerard Soeteman, qui a déjà travaillé avec Verhoeven sur huit films précédents, dont Délice turc (1973), Le quatrième homme (1983) et Livre noir (2006), remplace Carrière pour adapter le livre de non-fiction Actes impudiques: la vie d’une religieuse lesbienne dans l’Italie de la Renaissance qui a été publié en 1986 et écrit par l’historienne Judith C. Brown. Soeteman a décidé de se distancier tellement de son implication dans le projet qu’il a finalement décidé de faire retirer son nom du générique. Les raisons étant qu’il estimait que trop l’histoire était centrée sur la sexualité.

Judith C. Brown a déclaré que «Paul Verhoeven et David Birke ont écrit un scénario imaginatif et envoûtant qui explore l’intersection de la religion, de la sexualité et de l’ambition humaine à une époque de peste et de foi». Verhoeven a ensuite clarifié ses intentions: « La Sainte Vierge doit être profondément imprégnée du sens du sacré. Je me suis toujours intéressée au sacré depuis que je suis enfant, à la fois généralement et plus spécifiquement dans la musique et la peinture. »

Le 3 avril 2018, Lambert Wilson a déclaré au journal français Le Journal du Dimanche qu’il a un rôle dans le film. Le 1er mai 2018, Date limite Hollywood a révélé que Charlotte Rampling avait entamé des négociations pour jouer un rôle de soutien clé. Le 4 mai 2018, Verhoeven a annoncé que le film était rebaptisé « Benedetta« Bien que Verhoeven avait espéré convaincre Isabelle Huppert de jouer un rôle de soutien dans le film, le producteur Saïd Ben Saïd a déclaré le 31 mai 2018, que Huppert ne rejoindrait pas le projet. Ben Saïd a également confirmé que Louise Chevillotte, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau et Hervé Pierre avaient tous été officiellement choisis dans le film.

La photographie principale a commencé le 19 juillet 2018 à Montepulciano, en Italie. Les autres sites principaux incluent le Val d’Orcia et Bevagna, tous deux situés en Italie, ainsi que l’abbaye de Silvacane et l’abbaye du Thoronet, en France. La production a été suivie d’une forte campagne de secret et personne, à moins de travailler sur le film, n’a été autorisé à accéder au plateau. Le producteur Saïd Ben Saïd a admis que l’histoire était « sujette à controverse » et a redouté les réactions d’associations catholiques fondamentalistes.

Le 16 février 2018, Le journaliste hollywoodien a annoncé que Pathé produirait et distribuerait le film en France et s’occuperait également des ventes internationales. Le 29 août 2018, Pathé et SBS Productions ont publié une première image du film. Bien qu’il ait été initialement annoncé que le film serait présenté en première au Festival de Cannes 2019, Pathé a annoncé le 14 janvier 2019 que la sortie avait été reportée à 2020.

Pathe a déclaré que la raison pour laquelle la post-production avait été retardée était due au fait que Verhoeven avait besoin de temps pour se remettre d’une opération à la hanche.

Cependant, la sortie a de nouveau été reportée à 2021, à la suite de l’annulation de l’édition 2020 du Festival de Cannes où le film devait être présenté en première. Cette annulation la plus récente était due à la pandémie COVID-19.

Le 10 mai 2020, le réalisateur cannois Thierry Fremaux a confirmé la sélection du film et a déclaré que «Paul Verhoeven livre une vision érotique et espiègle, mais aussi politique, du Moyen Âge dans une production grandiose. Le 3 juin 2020, Fremaux a confirmé que le film est prévue pour la première au Festival de Cannes 2021 en compétition pour la Palme d’Or. Le 5 mai 2021, Pathé a dévoilé la première bande-annonce et l’affiche finale de la sortie en salles.