Bender Voice Actor revient pour le redémarrage de Futurama

Au départ, il n’était pas clair si Dimaggo rejoindrait le Futurama réunion comme il l’a ouvertement dit sur Twitter, il souhaite que lui et l’ensemble de la distribution soient mieux payés pour leur travail.

« J’ai pensé à tout ce qui s’est passé ces derniers mois et juste pour être clair, je ne pense pas que je sois le seul à mériter d’être payé plus. Je pense que tout le casting le fait », avait-il précédemment déclaré.

« Les négociations font naturellement partie du travail dans le show business. Tout le monde a une stratégie différente et des limites différentes… Certains acceptent des offres, d’autres tiennent bon.

Avec l’éventuelle absence de Dimaggio de la série, les fans sont restés sceptiques quant à la nouvelle série et incertains si la production pourrait

Mais après de longues négociations, le doubleur de 53 ans est maintenant à bord de The Planet Express et reprendra le rôle du robot fumant à la chaîne.

Antiquité animale a écrit via Twitter : « Après trois semaines de discussions, Deadline a annoncé que John DiMaggio reviendrait jouer Bender dans la renaissance Hulu de Futurama. Cela me rend très heureux de voir qu’il était un acteur majeur de la série et qu’il ne pouvait pas être refondu.