Bend Studio détaille les conditions requises pour Days Gone sur PC

Tuer des freakers dans nos courses de maître ne demande pas grand-chose. Les exigences de Days Gone sur PC exigent un minimum de 780 GTX.

Hier après-midi a été plein de nouvelles pour les fans de PlayStation, et, avec la confirmation d’un nouveau PlayStation VR pour PS5, et la date du nouvel état de jeu pour PS4 et PS5, la société japonaise a également annoncé le Exigences de Days Gone sur PC.

Comme vous le savez, Days Gone arrive sur PC ce printemps et la société promet de porter plus de jeux PlayStation sur PC à l’avenir. Mais n’allons pas devancer les événements. Ce qui nous intéresse maintenant, c’est que Sony a déjà présenté les exigences minimales et recommandées du jeu via sa page Steam.

Non seulement cela, ils ont également détaillé certaines des améliorations techniques sur PC que cette version de Days Gone offrira, y compris les suivantes selon le magasin: «prise en charge des moniteurs ultra-larges, des fréquences d’images déverrouillées et des graphismes améliorés (niveau de détail plus élevé, vision de champ, distance du dessin du feuillage) ».

Le premier et le second sont des choses difficiles à apprécier jusqu’à ce que le jeu atteigne vos machines, mais le troisième peut déjà être vu avec ces nouvelles images de Days Gone sur PC publiées sur leur page.

Mais passons à ce qui compte: les exigences de Days Gone sur PC. Avec 16 Go de RAM et l’équivalent d’une Nvidia GTX 1060 comme matériel recommandé, la vérité est que les exigences de jeu sont assez abordables de nos jours.

Typique d’un titre de génération précédente qui ne profitera pas des nouvelles fonctionnalités telles que le ray tracing. Ensuite, nous vous montrons les exigences minimales et recommandées du jeu sur PC.

Exigences de Days Gone sur PC