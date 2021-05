Benchmark: l’iPad Pro M1 est 50% plus rapide que son prédécesseur

Apple a installé le même chipset M1 dans le nouvel iPad Pro qui est également installé sur les Mac. Cela est payant en termes de performances. Les premiers tests montrent que le nouvel iPad Pro est environ 50% plus puissant que la génération précédente.

Du moins, c’est ce que montrent cinq tests Geekbench 5, écrit MacRumors. Le nouvel iPad Pro avec 12,9 pouces et puce M1 marque une moyenne de 1718 points dans le test monocœur et un énorme 7284 points dans le test multicœur – laissant l’iPad Pro de l’année précédente bien derrière. À titre de comparaison: l’iPad Pro 12,9 pouces avec le chipset A12Z a marqué 1121 et 4656 points. La dernière tablette phare d’Apple est environ 56% plus rapide.

C’est ainsi que le nouvel iPad Pro fait par rapport aux autres appareils Apple

La comparaison directe avec d’autres appareils Apple qui ont également réussi le test Geekbench 5 est également impressionnante.

M1 MacBook Air : 7 378 points

: 7 378 points M1 iPad Pro: 7 284 points

7 284 points MacBook Pro Core i9 de 16 po : 6 845 points

: 6 845 points A12Z iPad Pro: 4 656 points

Il faut dire que l’iPad Pro avec la puce A12X de la troisième au lieu de la quatrième génération a obtenu un résultat moyen légèrement supérieur de 4809, en raison de fluctuations statistiques normales. Néanmoins, le nouvel iPad Pro avec M1 a des performances 51% plus élevées. Apple lui-même annonce des performances environ 50% supérieures à celles de la génération précédente, et les premières évaluations de référence semblent étayer cette affirmation.

iPad Pro M1: sortie dans la seconde quinzaine de mai

La nouvelle tablette d’Apple laisse même les poids lourds comme le MacBook Pro avec Intel Core i9 loin derrière, qui ne peut pas suivre le nouvel iPad Pro dans les tests monocœur et multicœur. De toute façon, la puissance de calcul pure à elle seule ne dit rien si le logiciel et le système d’exploitation ne peuvent pas exploiter pleinement leur potentiel. Il reste à voir dans quelle mesure l’iPad Pro obtiendra plus d’applications gourmandes en performances à l’avenir.

Le nouvel iPad Pro peut désormais être précommandé et sera livré dans la seconde quinzaine de mai. Le 21 mai, car la date de sortie spécifique a été mise en jeu par une fuite récente, mais n’a pas encore été confirmée par Apple.