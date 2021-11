Ben Stiller et Cate Blanchett sont les champions du redémarrage du film de l’émission de télévision culte préférée

Ben Stiller devrait réaliser et jouer le rôle principal avec Cate Blanchett dans le thriller de science-fiction des années 1960, Les champions, un programme qui avait, à l’époque, un énorme succès pour ses stars et sa prémisse unique. Bien que seulement 30 épisodes aient été réalisés, ils sont régulièrement diffusés en tant qu’émissions spéciales au Royaume-Uni

« Champions est un joyau oublié depuis longtemps qui enthousiasmera une nouvelle génération de la même manière étrange et magnifique que la série originale nous a parlé. J’ai longtemps voulu travailler avec Ben – le réalisateur et l’acteur. Il est l’un des réalisateurs les plus engagés et les plus polyvalents en activité aujourd’hui. Quiconque peut faire les deux Zoolander et Évadez-vous à Dannemora est une force créative avec laquelle il faut compter », a déclaré Blanchett au nom de Dirty Films.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Je suis un grand fan de Cate depuis très longtemps. J’espère que ce projet aidera les gens à enfin la prendre au sérieux en tant qu’actrice », a plaisanté Stiller.

La série originale mettait en vedette Craig Stirling, Sharron Macready et Richard Barrett, agents de Nemesis, une organisation internationale de renseignement basée à Genève. Leur première mission en équipe : enquêter sur des expériences potentiellement mortelles en Chine communiste. Alors qu’ils s’enfuyaient, leur avion a été endommagé et s’est écrasé dans une partie reculée de l’Himalaya. Lorsqu’ils ont été secourus par des membres d’une société inconnue au Tibet, ils sont repartis avec des pouvoirs surhumains ; télépathie, force supérieure, mémoire, etc. Ils sont revenus à la civilisation en tant que « Champions de la loi, de l’ordre et de la justice ».

« New Republic Pictures est ravi de faire équipe avec Ben Stiller et Cate Blanchett – un irrésistible duo d’espions cinématographiques s’il en est un – avec nos amis d’ITV et de Dirty Films, alors que nous réinventons la franchise d’espionnage amusante et emblématique d’ITV des années 1960, Les champions. J’ai vraiment hâte », a déclaré le président de la Nouvelle République Fischer.

« Il ne fait aucun doute que nous avons une équipe surhumaine à bord pour donner vie à cette série captivante pour un nouveau public », a commenté Philippe Maigret, président d’ITV Studios America.

Les championsa tous les ingrédients d’une franchise. Les fans en ont réclamé plus à la fin de la série, et la série a connu une résurgence avec son coffret DVD. Si vous ne pouvez pas attendre que cet ensemble arrive, vous pouvez l’attraper sur Britbox. Voici quelques-uns des membres de la distribution originale présentant et encourageant le public à se connecter.

On peut supposer que Ben Stiller jouera le rôle de l’Américain Craig Stirling, interprété par Stuart Damon, qui, selon la rumeur, a été choisi pour plaire à un public américain. Damon est surtout connu pour ses 417 épisodes de Hôpital général, où il a joué le Dr Alan Quartermaine.

Vous pouvez vous attendre à voir Cate Blanchett dans Guillermo del Toro’s Allée des cauchemars, avec Bradley Cooper, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Defoe, Ron Perlman, Tim Blake Nelson et Mary Steenburgen. Ils filment un personnage ambitieux, doué pour manipuler les gens avec quelques mots bien choisis, qui se lie avec une psychiatre encore plus dangereuse que lui. Allée des cauchemars sort en salles le 17 décembre. Cette nouvelle est née à la date limite

Sujets : Les champions