Ben Schwartz de Renfield dit qu’être étranglé par Nicolas Cage était « une joie »

Nicolas Cage vole la vedette dans Renfield comme la dernière interprétation de l’infâme comte Dracula. Les co-stars de Cage dans le film incluent Nicholas Hoult en tant que titulaire Renfield, Awkwafina et Ben Schwartz, qui joue le gangster Tedward Lobo. Schwartz a récemment évoqué son rôle lors de Autour de la table de l’hebdomadaire de divertissement et a expliqué comment son personnage n’est pas exactement une bonne personne. Il a dit:

Lorsqu’il croise le chemin du vampire de Cage dans le film, il trouve le comte presque en train de l’étrangler à mort. Lorsqu’on lui a demandé comment c’était de filmer avec Cage, Schwartz était heureux d’exprimer sa joie de faire partie du moment. Il a dit:

« Une joie, une joie absolue ! Et on peut en faire le titre de l’article. ‘Une joie absolue d’être étranglée par Nic Cage.’ C’est tellement amusant, parce qu’il est habillé en Dracula, et Nic joue à 110% dans n’importe quel rôle, donc c’était si peu de jeu et juste de répondre à ce qui est devant vous. comme Dracula, et la menace, mais aussi dans cette scène, nous devons jouer avec toutes sortes de choses, pousser un peu la comédie, pousser un peu la peur. Mais c’est tellement amusant d’être dans un monde pratique et de jouer avec des choses pratiques, et compte tenu de l’étendue nécessaire pour trouver de nouveaux moments dans le scénario. C’était génial.