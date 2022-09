Ben Kingsley parle de son retour au MCU dans la série Wonder Man

Monsieur Ben Kingsley a rejoint l’univers cinématographique Marvel pour la première fois il y a près de dix ans lorsqu’il est apparu en tant que Mandarin / Trevor Slattery dans Homme de fer 3 en face de Robert Downey Jr. Son personnage est toujours important dans l’univers connecté, même s’il n’a jusqu’à présent qu’une seule apparition supplémentaire. Kingsley a repris son rôle en 2021 dans Shang-Chi et la légende des dix anneauxoffrant à nouveau un angle comique sur son personnage qui n’était pas présent avant la seconde moitié du troisième Homme de fer film.





Plus tôt le mois dernier, des rapports ont confirmé l’implication de Kingsley dans un autre projet Marvel, Homme étonnant. Le personnage titulaire jouera dans une nouvelle série Disney +, avec des rumeurs faisant allusion à une concentration sur l’industrie du divertissement hollywoodienne et Simon Williams, AKA Wonder Man, alors qu’il navigue en tant qu’acteur, cascadeur et célébrité massive. Mais, bien sûr, nous devons attendre et voir ce que Homme étonnant s’avère être, car le projet est encore au début de son développement. Cependant, Ben Kingsley dit à Collider qu’il est ravi de revenir dans le MCU, bien qu’il plaisante en disant qu’il n’en a pas encore parlé à son homologue « Trev ».

FILM VIDÉO DU JOUR

« Eh bien, je n’ai pas vraiment annoncé la nouvelle à Trev[or Slattery] qu’il est sur le point de se lancer dans sa troisième incarnation. Mais si je peux le trouver dans un pub de Liverpool, je lui dirai, doucement et tranquillement dans un coin : « Trev on est dessus. Et je pense que tu vas être ravi. »

Kingsley ferait mieux d’annoncer la nouvelle à son personnage de Trevor Slattery, alors que le développement de Homme étonnant pourrait commencer n’importe quand maintenant.





Ben Kingsley appelle Trevor Slattery un personnage « pur »

Studios Marvel

Trevor Slattery est devenu un personnage préféré des fans depuis ses débuts dans Homme de fer 3il n’est donc pas étonnant qu’il ait été ramené pour le prochain Homme étonnant série. Au cours de son entretien, on demande à Kingsley pourquoi tant de gens adorent Slattery au sein du MCU, et l’acteur pense qu’une raison importante est la pureté de son personnage.

Kingsley dit: « Eh bien, laissez-moi spéculer sur pourquoi. Je pense qu’il y a encore quelque chose comme Dali; il y a quelque chose d’enfant dans Trev, et il y a quelque chose de pur dans Trev. » Il continue, disant que cela résonne avec le public. « Peut-être que cela touche l’inconscient du public. Je ne sais pas vraiment, c’est probablement une réponse ridicule. »

Kingsley a un autre projet publié avant Homme étonnant commence même le tournage. Dalíterrain a récemment été présenté en première au Festival international du film de Toronto, où Kingsley joue Salvador Dalí. Le film se concentre sur un jeune assistant de galerie alors qu’il se lance dans une folle aventure dans les coulisses, aidant le génie vieillissant Salvador Dalí à se préparer pour un grand spectacle à New York. Une date de sortie plus large pour le film n’a pas encore été programmée. Cependant, les fans peuvent s’attendre à plus de Trevor Slattery quand Homme étonnant arrive sur Disney +, faisant probablement ses débuts en 2024.