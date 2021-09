Ben Best Dies, co-créateur Eastbound & Down avait 46 ans

Le scénariste Ben Best, connu comme le co-créateur et star de Eastbound & Down, est décédé à l’âge de 46 ans. Ayant créé la série avec Danny McBride et Jody Hill, Best a écrit les trois premiers épisodes de la série et est également apparu dans huit épisodes de la série en tant que Clegg. La nouvelle de la mort de l’écrivain a été partagée sur Instagram par Rough House Pictures, la société de production appartenant à McBride et Hill, mais aucune cause de décès n’a été révélée.

Dans le post lire, « C’est avec le cœur lourd que nous disons au revoir à notre bon copain Ben le meilleur. Nous l’avons perdu la veille de ses 47 ans. Un sacré ami et une force créatrice. Il nous a inspiré et nous a fait rire. Charmant et hilarant. Parti bien trop tôt. Vous nous aimez et vous nous manquez. »

En plus de son travail d’écrivain, Best a joué dans un certain nombre de films au cours des années 2000, y compris Land of the Lost, Superbad, ce qui se passe à Vegas et La façon pied poing. Bien que McBride et Hill aient continué à collaborer sur un certain nombre de projets, le dernier travail de Best portait sur Vers l’est et vers le bas en 2013, et il n’a participé à aucun autre projet.

Vers l’est et vers le bas était une comédie sportive mettant en vedette Danny McBride en tant qu’ancien lanceur de baseball professionnel qui revient dans sa ville natale et devient professeur d’éducation physique suppléant dans son ancien collège de Shelby, en Caroline du Nord, après un certain nombre de hauts et de bas dans sa carrière. La série a été produite par Will Ferrell et Adam McKay et a duré quatre saisons entre 2009 et 2013. Les meilleures apparitions en tant que Clegg dans les première et deuxième saisons, et alors qu’il était écrivain la première saison, il n’a plus participé à la spectacle après la deuxième saison autre qu’en tant que producteur exécutif et son crédit en tant que co-créateur.

Avoir la même équipe de Best, McBride et Hill, le long métrage La façon pied poing en 2006 était le rôle principal le plus connu de Best, apparaissant comme Chuck « The Truck » Wallace, un héros d’action de film B. À l’époque, Best faisait partie du groupe de musique Pyramid et fournissait les chansons qui figuraient dans le film à travers eux ainsi que les membres du groupe jouant les amis de Chuck dans une scène de fête dans le film. Reprenant plus de 245 000 € au box-office sur son budget de 80 000 €, le film n’était en aucun cas un flop, mais il a reçu des critiques très mitigées. Le consensus général sur le film était que « les bords rugueux et l’humour mordant de cette comédie d’arts martiaux feront rire et grincer des dents le public à tour de rôle ».

La publication Instagram a rassemblé un certain nombre de commentaires de fans de Best, tous offrant leur sympathie et se souvenant de la star. L’utilisateur tonycavalero a écrit: « Je suis désolé de l’entendre. Prier pour sa famille et ses amis. » Armirchou a ajouté: « Oh mec, je l’aimais en tant que Chuck The Truck. Mec, unique en son genre. Repose en paix. » Luchafur a dit ce que beaucoup semblaient penser, commentant: « C’est tellement déchirant. Quelle immense perte, je suis profondément désolé pour tous ceux qui l’aimaient. » Nous faisons écho à ces sentiments et offrons nos condoléances à la famille et aux amis en ce moment.