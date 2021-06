Ben Barnes est tombé amoureux en chantant Elvis Presley

Avec une seule saison de huit chapitres, Ombre et os a brisé la barrière typique sur Netflix. Basée sur les livres de Leigh Bardugo, cette histoire a obtenu 55 millions de vues dans sa première édition et, par conséquent, la plate-forme a non seulement renouvelé pour une deuxième partie, mais a également catapulté ses protagonistes, Jessie Mei Li (Alina Starkov) et Ben Barnes (le Ténébreux), à la renommée internationale augmentant ainsi son groupe d’adeptes.

Alina et le Ténébreux. Photo : (Netflix)



Cependant, au-delà du fait que Mei Li était connue de beaucoup grâce à son rôle dans Ombre et os, dans le cas de Ben Barnes, il avait déjà ses fans puisqu’il a un répertoire assez connu, parmi lesquels on trouve votre participation à Le Monde de Narnia comme Prince Caspian. De même, il faisait également partie de Le portrait de Dorian Gray, une adaptation des romans d’Oscar Wilde dont il était le principal en 2009.

Cependant, au-delà de sa carrière d’acteur, à laquelle il est lié depuis l’âge de 15 ans, Ben Barnes il est aussi musicien. Bien qu’à l’heure actuelle, sa vie devant les caméras soit sa priorité, il était la voix principale du groupe musical Hyrise et son talent de chanteur continue de surprendre à ce jour, qu’il montre de temps en temps dans des vidéos publiées sur Instagram.

En effet, dimanche dernier, pendant son temps libre, l’acteur est tombé amoureux de ses 1,7 million de followers avec un audiovisuel chantant une chanson du légendaire Elvis Presley. Il s’agit de l’iconique, Je ne peux m’empêcher de tomber amoureux qu’il accompagnait acoustiquement au piano. « Je ne peux m’empêcher de tomber amoureux – Dimanche matin tu sens le piano« Il a écrit en légende de la vidéo.

Et, cette publication a beaucoup attiré l’attention puisqu’il s’agit de son retour au chant après le succès de Ombre et os. La dernière fois qu’il a posté une vidéo de chant, c’était en février quand son nom, Ben Barnes, n’avait pas encore été remis sur le devant de la scène grâce à la série à succès Netflix qui promet une deuxième saison plus dramatique et mystérieuse.