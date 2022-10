Ben Barnes espère revenir en tant que Jigsaw dans Daredevil : Born Again

De grandes choses se passent dans l’univers cinématographique Marvel, et cela inclut les nouvelles que la prochaine série Daredevil : né de nouveau ramènera Charlie Cox et Vincent D’Onofrio du hit Casse-cou série initialement diffusée sur Netflix. Bien sûr, Cox et D’Onofrio sont déjà apparus dans le MCU, ce qui aide à configurer leurs retours dans le Né de nouveau série. Cela laisse également la porte ouverte à d’autres personnages qui ont été présentés dans Casse-cou et ses retombées à venir dans le MCU à un moment donné dans le futur.





Si vous demandez Ben Barnesqui a joué le méchant Jigsaw dans Le punisseur, il serait heureux de revenir. Parce que Cox a suggéré que cette nouvelle série serait une réinvention à certains égards, cela signifie qu’il pourrait s’agir de variantes des personnages du Casse-cou spectacles. Donc, même si Jigsaw a rencontré sa fin en Le punisseurBarnes espère toujours voir le personnage avoir sa chance de revenir également dans le MCU, peut-être en tant que version encore plus sombre du Jigsaw que nous avons rencontré dans la série précédente.

FILM VIDÉO DU JOUR

Récemment, Barnes a abordé la situation avec ComicBook.com. Il a suggéré que peut-être que cette fois, les créateurs de la série pourraient avoir son Billy Russo encore plus malmené pour créer une version « plus noueuse » de Jigsaw. Dans tous les cas, Barnes serait simplement heureux de revenir à ce rôle s’il en avait l’occasion, car il a déclaré qu’il aimait particulièrement jouer le méchant. De l’entretien:

« J’ai adoré jouer ce personnage. J’ai adoré découvrir au cours de l’émission que nous avons faite sur Netflix, découvrir ce genre d’enfant maltraité à l’intérieur de ce corps marin psychopathe, vous savez, déséquilibré et cicatrisé, et j’ai adoré à quel point il était imprévisible.

Il garde peut-être un peu d’espoir, mais cela ne signifie pas que Barnes compte recevoir un appel de Kevin Feige. L’acteur reconnaît que son Jigsaw a mis fin à l’histoire de son personnage de manière satisfaisante avec Le punisseur et pense que les pouvoirs en place chez Marvel préféreront peut-être laisser celui-ci tel quel.

« Je pense que nous avons en quelque sorte lié cette histoire d’une manière assez satisfaisante. Donc je n’ai pas beaucoup d’espoir là-dessus.





Daredevil: Born Again pourrait ramener d’autres favoris des fans

Studios Marvel

À l’heure actuelle, seuls Charlie Cox et Vincentt D’Onofrio sont les seuls acteurs de l’original Casse-cou série confirmée pour Daredevil : né de nouveau. Cela ne signifie pas que nous ne verrons pas d’autres se présenter, que cela inclue ou non Billy Russo. Pour sa part, Cox n’est toujours pas sûr de ce qui va se passer mais espère voir revenir autant de ses vieux copains que possible.

« C’était un plaisir absolu de travailler avec tout le monde sur toutes ces émissions sur Netflix », a-t-il déclaré à Variety. « Ils étaient le cœur battant de toutes ces émissions. Je serais honoré et ravi de retravailler avec l’un d’entre eux. Je détesterais distinguer quelqu’un et je détesterais spéculer parce que je ne sais tout simplement pas quel est le plan. aller de l’avant. »

Daredevil : né de nouveau arrivera sur Disney+ début 2024.