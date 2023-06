Ben Barnes a une condition pour revenir en tant que puzzle pour le MCU

Daredevil : né de nouveau marquera le retour officiel de Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock après ses apparitions dans Spider-Man : Pas de retour à la maison et Elle-Hulk. Ben Barnesqui a joué dans Le punisseur en face de Jon Bernthal, espère également revenir finalement maintenant que sa co-star fera partie de la nouvelle série Man Without Fear pour le MCU. Bien qu’il ait certaines conditions pour le faire.





Dans la série de Les défenseurs univers, l’ancienne star de Les Chroniques de Narnia a donné vie au méchant principal, Billy Russo alias Jigsaw, qui est un personnage majeur de la bande dessinée. Cependant, dans la version Netflix, il avait l’air un peu différent de la façon dont les fans l’ont rencontré pour la première fois sur les pages.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Créé par Len Wein et Ross Andru, Russo est apparu pour la première fois en 1976 L’incroyable Spider-Man #162 et est un ennemi connu non seulement de Frank Castle, mais aussi de Spider-Man et de Daredevil lui-même. Billy est celui derrière le meurtre de la famille de Castle, et c’est le Punisher lui-même qui le cherche pour se venger et finit par défigurer son visage, laissant derrière lui son surnom de « Billy the Beaut ».

Et c’est précisément ce détail que Barnes veut changer. Dans une interview avec SFX Magazine (via The Direct), l’acteur a avoué qu’il adorerait jouer à nouveau le personnage dans l’univers cinématographique Marvel, mais avec quelques modifications :

« J’ai adoré jouer à Jigsaw. J’adorerais le recadrer et vraiment gâcher son visage cette fois.

Pour l’instant, les seuls confirmés pour revenir sont Cox et Benthral avec Vincent D’Onofrio, qui a déjà joué Kingpin dans Oeil de faucon. Cependant, les rumeurs sur le retour de Kristen Ritter en tant que Jessica Jones étaient toujours présentes, mais apparemment cela ne s’est pas produit en raison d’un conflit d’horaire. Cependant, cela donne de l’espoir à de nombreux autres acteurs de la franchise Netflix de se présenter à l’avenir.





Ben Barnes veut jouer un super-héros

Netflix

Bien qu’il ne serait pas contre le fait de déformer son visage pour redonner vie à Jigsaw, il semblerait que l’acteur préfère de loin jouer un héros. Dans la même interview, Barnes a partagé son souhait :

« Oh mon Dieu. J’ai vu l’autre jour des photos d’un de mes meilleurs amis, Will Poulter, dans ‘Guardians Of The Galaxy [Vol 3].’ Mec, il a l’air bien. Je veux que quelqu’un me mette dans un costume de super-héros avant que je ne vieillisse. Il y a certainement eu des discussions sur quelques super-héros au fil des ans, qui n’ont pas abouti.

Au cas où Ben ne trouverait pas sa place en tant que super-héros dans Marvel, DC serait une autre très bonne option, étant donné que James Gunn reconstruit la franchise et recherchera de nombreux nouveaux acteurs pour les mettre dans la peau des protagonistes.

En fait, dans une interview de l’année dernière avec ComicBook.com, l’acteur avait déjà révélé qu’il voulait laisser les méchants derrière lui, car il joue actuellement le principal dans le hit de Netflix. Ombre & Os: