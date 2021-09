Ben Affleck revient sur une suite de « The Accountant »

UNIVERSAL MUSIC THE ORIGIN OF LOVE

Nouvel album évènement produit par Nick Littlemore (Empire of the Sun). Avec les collaborations de William Orbit, Greg Wells, & Benny Benassi Featuring Pharell Williams. L'artiste pop multi-platine MIKA revient avec un nouvel opus 'The Origin of Love'. Faisant suite à l'album « Life in Cartoon Motion » (album diamant en France) & 'The Boy Who Knew Too Much' (triple platine en France - top 10 sur i Tunes dans le monde entier)'The Origin of Love' est le 3ème album de MIKA. Il sera précédé du fédérateur premier single 'Celebrate', un condensé pop épique qui devrait secouer la planète cet été. Ecrit par Mika, produit by Nick Littlemore du groupe Empire of the Sun et featuring Pharrell Williams , «Celebrate» est une irrésistible pépite pop. Fruit de l'imagination et de la créativité de Mika, 'The Origin of Love' aura mis prés de deux ans à voir le jour, de façon très DIY ; En faisant le tour du monde, aux grés des rencontres et collaborations. En plus de Nick Littlemore & Pharrell Williams, Mika a également travaillé avec William Orbit, Benny Benassi, Greg Wells, Klas Ahlund, ou encore certains artistes qu'il a lui même découvert sur le net, comme le tout jeune FrYars. Pour le live, MIKA sera entouré d'un groupe de nouveaux musiciens également découverts par ses soins sur la toile. «Un esprit collectif règne au coeur de ce nouvel album, qui traite d'histoires d'amour un peu dingues et de tolérance", explique Mika. 'The Origin of Love' a été enregistré entre Londres, Toronto, Miami, New York, Los Angeles & le sud de la France.