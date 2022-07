Ben Affleck reviendra en tant que Batman dans Aquaman et le royaume perdu

Ben Affleck a l’air de remettre le Batsuit pour un nouveau film.

L’acteur devrait reprendre son rôle de Caped Crusader of Gotham pour Aquaman et le royaume perdu.

Jason Momoa a annoncé la nouvelle passionnante sur Instagram en publiant une photo de lui et Affleck ensemble.

Il a écrit à côté de l’image : « RÉUNIS bruce et arthur. Je t’aime et tu me manques Ben.

« Les tournées des studios WB viennent d’explorer le backlot, bien cassé sur le plateau, toutes les grandes choses à venir AQUAMAN 2 tout mon aloha J. »

Momoa a ajouté dans une vidéo séparée sur l’application de médias sociaux : « Ce n’est plus un putain de secret, n’est-ce pas ?

« C’est ce qui arrive, Warner Brothers, quand vous sortez de votre plateau et qu’il y a nos fans [back stage]. »

Dans la vidéo, Momoa peut être vu à l’extérieur d’une bande-annonce qui lit BA, alias Ben Affleck.

Il semble que le grand secret ait maintenant été compromis après qu’un bus de fans soit passé exactement au mauvais moment.

Affleck et Momoa sont apparus côte à côte dans le DC Ligue des Justiciers franchise, avec Affleck dans Batman et Momoa dans Aquaman.

Alors qu’Affleck a déclaré son apparition en tant que super-héros justicier dans Le flash était « une très belle finition de mon expérience avec ce personnage », on dirait qu’il est prêt pour un autre camée.

Mais il a révélé dans une interview avec Entertainment Weekly au début de cette année que Ligue des Justiciers a brisé le plaisir d’être Batman.

Crédit : DC Comics/Warner Bros.

« J’ai eu une expérience vraiment nadir autour Ligue des Justiciers pour de nombreuses raisons différentes », a déclaré Affleck

« Je ne blâme personne, il s’est passé beaucoup de choses. Mais en réalité, je n’étais pas content. Je n’aimais pas être là.

« Je ne pensais pas que c’était intéressant. Et puis des choses vraiment merdiques, des choses horribles se sont produites. Mais c’est à ce moment-là que je me suis dit, je ne ferai plus ça. »

Quand est venu le temps pour Ben de décider s’il devait continuer à faire des films Batman ou s’il devait s’en aller, il a révélé qu’un ami de longue date l’avait aidé à prendre sa décision.

« En fait, je t’ai parlé [Matt Damon] à ce sujet et vous avez été une influence majeure dans cette décision », a-t-il expliqué à Entertainment Weekly.

« Je veux faire les choses qui me procureraient de la joie. Ensuite, nous sommes allés et avons fait Dernier duel, et je me suis amusé tous les jours sur ce film. Je n’étais pas la star, je n’étais pas sympathique. J’étais un méchant.

« Je n’étais pas tout ce que je pensais être censé être quand j’ai commencé et pourtant ce fut une expérience merveilleuse. Et ce n’était que des choses qui se sont produites et que je ne poursuivais pas. »

Affleck a joué Batman dans cinq films, dont Batman v Superman : L’aube de la justice, Escouade suicide, Ligue des Justiciers, La Ligue des Justiciers de Zack Snyder, et le prochain film Le flash.