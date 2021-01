Ben Affleck révèle une chose à propos de Batman qui a fait souffrir la Ligue de la justice en vaut la peine

Ben Affleck a révélé pourquoi il avait endossé le rôle de Batman. De plus, l’acteur a fait allusion à certains problèmes lors de la réalisation de 2017 Ligue de justice. Affleck se prépare à entrer dans le Batsuit une dernière fois en Le flash film, où il jouera aux côtés de la version de Michael Keaton du chevalier noir. Son retour a enthousiasmé de nombreux fans de DC de voir comment lui et le Scarlet Speedster d’Ezra Miller traverseront le multivers.

Dans une nouvelle interview, Ben Affleck a été interrogé sur le fait de jouer le rôle de Batman. En fin de compte, c’était quelque chose qu’il a fait pour sa famille. «J’ai fait Batman parce que je voulais le faire pour mes enfants», dit-il. « Je voulais faire quelque chose que mon fils creuserait. Je veux dire, mes enfants n’ont pas vu Argo«Être un super-héros de la vie réelle n’est pas quelque chose que tous les parents peuvent faire, on peut donc comprendre pourquoi Affleck a sauté sur l’occasion de dépeindre le Chevalier noir.

Un autre facteur pour signer pour jouer le Caped Crusader était la façon dont Zack Snyder voulait dépeindre le personnage, selon Ben Affleck. « Zack [Snyder] voulait faire une version de la série de romans graphiques de Frank Miller Dark Knight, qui en est une très bonne version. « Cependant, les choses ne se sont pas exactement déroulées comme lui et Snyder l’avaient initialement prévu. Affleck explique.

Quant à la « souffrance » sur Ligue de justice, Ben Affleck n’a pas précisé si c’était lors de la photographie principale avec Zack Snyder, ou des reprises avec Joss Whedon. Les reprises sont désormais tristement célèbres, ainsi que le comportement présumé de Whedon sur le plateau après que Snyder ait quitté le projet. Cela étant dit, l’acteur traversait également des problèmes personnels à l’époque. Vous pouvez lire ce qu’Affleck avait à dire à propos de cette période particulière de sa vie ci-dessous.

«J’ai commencé à trop boire à l’époque de Justice League, et c’est une chose difficile à affronter et à affronter et à gérer. Je suis sobre depuis un moment maintenant, et je me sens vraiment bien – aussi en bonne santé et bien que je Et le processus de récupération de l’alcoolisme a été vraiment instructif. Je pense que c’est génial pour les personnes qui ne sont pas alcooliques, vous savez? Par exemple, « Soyez honnête. Soyez intègre. Prenez la responsabilité. Aidez les autres. » C’est un bon ensemble de choses qu’ils vous apprennent. Il m’a fallu un peu de temps pour l’obtenir – j’ai eu quelques fiches, comme la plupart des gens – mais je me sens vraiment bien. «