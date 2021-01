Ben Affleck révèle pourquoi il a joué à Batman dans «  Justice League  »

Ben Affleck a révélé que son rôle de Homme chauve-souris dans ‘Justice League’ cela valait chaque minute de souffrance car il était capable de jouer le rôle de super héros pour ses enfants.

Dans une déclaration récente sur la bande de 2017, Affleck a expliqué qu’il a repris le rôle de Homme chauve-souris dans ‘Justice League’ pensant à ses enfants, «j’ai joué Homme chauve-souris parce que je voulais le faire pour mes enfants. Je voulais faire quelque chose dont mon fils était fier. Autrement dit, mes enfants n’ont pas vu Argo».







Concernant les accusations que le réalisateur du film a reçues, Joss Whedon, et la production en général, l’acteur a déclaré: «Malheureusement, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les choses sont comme elles sont dans l’industrie cinématographique et le simple fait que votre visage soit sur une affiche ne signifie pas que vous êtes en contrôle de tout, et même si vous le faisiez, cela ne veut pas dire qu’ils iraient bien. «

« Je portais le costume pour l’anniversaire de mon fils, ce qui valait chaque instant de souffrance en ‘Justice League’« Il ajouta Affleck.







L’acteur apparaîtra également dans le prochain Coupe du réalisateur de ‘Justice League’ de Zack Snyder, qui arrivera le mois prochain Mars.