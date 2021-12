Ben Affleck répond après que Ridley Scott blâme les millennials et les téléphones pour le dernier duel flop

Le dernier duel – qui met en vedette Affleck aux côtés de Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer et suit le conflit entre deux écuyers dans la France médiévale après que l’un d’eux a violemment agressé la femme de l’autre – n’a pas été un succès auprès des cinéphiles.

S’éloignant des millennials et des téléphones, Affleck estime que le succès limité du film est dû à l’évolution de l’industrie cinématographique et insiste sur le fait que c’est un » bon film « .

« Ce film, Le dernier duel, J’aime vraiment. C’est bien et ça joue – je l’ai vu jouer avec le public et maintenant ça marche bien en streaming.

Il a poursuivi en disant que maintenant, le genre de personnes qui veulent voir des « drames compliqués, pour adultes, non IP » sont les mêmes qui n’ont pas non plus envie d’aller au cinéma et préfèrent « faire une pause, aller au salle de bain, finis-le demain ».